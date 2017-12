Verspätung auf der Rückreise

Reisechaos bei den Eisbären? Naja, etwas dick aufgetragen derlei Meldungen. Dass vom Flughafen Mannheim nix ging, war schon vor dem Spiel klar, so eingeschneit wie der war. Dann also ging es in den Zug, da geht es bei der Bahn eher gemütlich zu heute. Laut Tweet ist die Mannschaft mit 80 Minuten in Verzug, aber immer noch vor uns unterwegs, so wie es scheint. Mal sehen, wer eher in Berlin ankommt. Auflösung spätestens morgen früh!