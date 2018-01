Eisbären (fast) komplett

Am Freitag in Straubing hat Uwe Krupp personell wieder fast freie Auswahl. Einzig Florian Busch fällt weiter aus, Sven Ziegler geht mit auf Auswärtsreise. Ob er dann spielt, wird sich zeigen, denn einen seiner Profis muss er noch streichen. Insgesamt war der Eisbären-Trainer mit den Trainingsleistungen dieser Woche sehr einverstanden: "Wir haben gut gearbeitet, es waren gute Einheiten. Dass wir Dienstag nicht spielen mussten, hat uns natürlich geholfen." Die jüngsten Ergebnisse hätten bei der Schwerpunktsetzung logischerweise eine Rolle gespielt. "Wenn du erfolgreich bist, hast du nicht so viele Ansatzpunkte", sagt Krupp. Die Mannschaft selbst sei unzufrieden gewesen, psychologisch hätte er die Spieler nach den beiden Niederlagen zuletzt aber nicht aufbauen müssen. Wichtig seien "Struktur, Organisation und Zuordnung" und das "Fundament" des Spiels sei nun mal die Defensive. Nach den elf Gegentoren in Ingolstadt und Mannheim wird man sehen, inwieweit sich in dieser Hinsicht wieder die alten Eisbären der bisherigen Saison am Wochenende zeigen.