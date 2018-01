Thomas Oppenheimer lobt im Interview mit Telekom Sport die "überragende Atmosphäre" in der Olympiahalle und verteilt Komplimente an beide Fanlager: "So macht es Spaß, Eishockey zu spielen." Das tröstet dann vielleicht über das unschöne Ergebnis ein wenig hinweg. "Die Münchner haben das gut gemacht. Sie haben ihre Konter eiskalt genutzt, und wir haben unsere Chancen nicht gemacht. Ich glaube, das war der größte Unterschied", sagt Oppenheimer.