+++ "Haue für die Haie?" (okay, wir zahlen ein ins Phrasenschwein +++ Noch 2012 waren Spiele der Berliner ständig ausverkauft – nun kommen weniger Fans. Woran liegt das? +++ Spielplan für die Frauen-Bundesliga steht +++ Nächster Heimsieg - 3:1 am Sonntag gegen Straubing +++ Rankel trifft doppelt bei 2:1 gegen die Grizzlys +++ Nur 9431 Zuschauer gegen Wolfsburg +++ Neuer Eisbären-Song von Kesh +++ Brent Aubin will in Berlin gewinnen +++ FASS lädt zur Saisoneröffnung am Samstag +++ Zwei Mal Provinz in Berlin: WOB und Straubing kommen +++ Claus Vetter geht unter die Satiriker +++