Fußball-Bundesliga am Samstag live im Blog : Hertha noch 0:0 in Mainz, Dortmund führt schon

Sieben Auswärtsspiele am Stück hat Hertha in der Bundesliga am Stück verloren. Heute geht es gegen Mainz 05, das selbst fünf Niederlagen hintereinander kassiert hat. Das und alle anderen Spiele des Tages jetzt live im Blog.

von Jörg Leopold