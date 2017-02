Gameday - der Blog zum NFL-Wochenende : 34:28 gegen Atlanta: New England dreht ein irres Spiel!

Was für ein Drama! Zum ersten Mal in der Geschichte geht der Super Bowl in die Verlängerung - und da gewinnen die New England Patriots, die schon mit 25 Punkten hinten lagen. Das Spiel zum Nachlesen im Live-Blog.