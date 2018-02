Vor lauter Bob und Skispringen, ist das Eisschnelllauffinale über die 500 Meter etwas in den Hintergrund gerückt. Dabei könnte der Chemnitzer Nico Ihle heute eine Medaille gewinnen. Auf Ihle ruhen fast alle Hoffnungen des Verbandes in der zweiten Olympia-Woche. Doch der Eisschnellläufer macht lockere Sprüche, fühlt sich wohl in seiner Rolle - und verbreitet Optimismus. „Ich habe alles getan. Ich wüsste nicht, was ich noch machen sollte, um noch besser zu sein“, sagt der Vizeweltmeister über 500 Meter. Im Vorjahr sprintete er hier die Kurzstrecke in 34,66 Sekunden. „Das muss man dieses Jahr bringen für die Medaille“, sagt er für Montag voraus. Er brauche „keinen besonderen Lauf, nur einen guten“, um vorne mitzumischen. „Wenn keine Fehler drin sind, wird es eine schnelle Zeit.“ Erst vor einer Woche war er in Südkorea angereist, weil er „unbedingt alles so wie im vorigen Jahr“ machen wollte. Bis dahin hatte er einsam in Berlin seine Trainingsrunden gedreht. „Bloß gut, so habe ich mir die Frische bewahrt“, sagt er jetzt. Pyeongchang soll nun die Krönung von Ihles Karriere werden. Vor acht Jahren war er noch froh, in Vancouver überhaupt dabei zu sein. In Sotschi kam er als Vierter über 1000 Meter dem Siegertreppchen so nah wie kein anderer deutscher Eisschnellläufer. Ob es nun im Gangneung Oval klappt? „Ich fühle mich in der Form meines Lebens“, sagt er. (dpa)