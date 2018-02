Pyeongchang 2018 im Newsblog : Bronze für Dahlmeier - folgen die Männer?

Wird es die sechste Biathlon-Medaille im sechsten Rennen? Am Mittag starten die Männer in ihr Einzelrennen. Zuvor hatten Aljona Savchenko und Bruno Massot mit einer Weltrekord-Kür einen historischen Sieg im Eiskunstlauf gewonnen. Mehr in unserem Olympia-Blog.