Die USA und Kanada kämpfen zum dritten Mal in Serie um die olympische Goldmedaille im Fraueneishockey. Das US-Team gewann am Montag das erste Halbfinale gegen Finnland klar mit 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) und zog damit ins Endspiel am Donnerstag ein. Titelverteidiger Kanada erreichte anschließend ebenfalls mit einem 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) gegen die Olympische Athletinnen aus Russland (OAR) das Finale. Sowohl 2010 als auch 2014 hatte Kanada das Olympia-Endspiel gegen die USA gewonnen. Das Spiel um Bronze zwischen Finnland und dem OAR-Team findet bereits am Mittwoch statt. Überschattet wurde das erste Halbfinale von einer Verletzung der Finnin Ronja Savolainen, die mit dem Gesicht voran in die Bande geknallt war. Savolainen wurde einige Minuten später vom Eis getragen. „Ich bin okay, von daher ist alles gut“, sagte die Finnin anschließend. (dpa)