Wann heute Medaillen verteilt werden - gute deutsche Chancen



In der Nordischen Kombination geht es um Gold, Silber und Bronze. Mit besten Chancen für Eric Frenzel um Co. Angesetzt ist der Langlauf über 10 km für 9.45 Uhr.



Um 11 Uhr beginnen die 1000 Meter im Eisschnelllauf der Frauen.



Um 12.15 Uhr startet der Einzelwettbewerb über 15 km im Biathlon . Gibt es das dritte Gold für Laura Dahlmeier?



Ab 12.20 Uhr steht Rodeln an. Bei den Doppelsitzern sind die Aussichten für Toni Eggert und Sascha Benecken sowie Tobias Wendl und Tobias Arlt sehr gut.