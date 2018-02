Die ewige Pechi - auch noch mit 60 Jahren am Start?

Jetzt rechnen wir mal, in 14 Jahren ist zwar kein Olympia, aber in zwölf Jahren, wo auch immer: Eisschnelllauf-Cheftrainer Jan van Veen kann sich einen Start von Claudia Pechstein bei den nächsten Olympischen Winterspielen jedenfalls gut vorstellen. „Wenn sie weiter gut vorn mit läuft, kann sie auch noch bis 60 weitermachen“, scherzte der Niederländer. Tags zuvor hatte Pechstein nach ihrer Enttäuschung als Achte über 5000 Meter erneut erklärt, sie wolle nun bis zu den Winterspielen 2022 in Peking weiterlaufen. Pechstein würde während der Spiele 50 Jahre alt werden. Sie sei nun mal eine außergewöhnliche Person und „weiß, was sie tut“, sagte auch Eisschelllauf-Sportdirektor Robert Bartko. „Für mich gibt es keine Altersgrenze. Zutrauen muss man ihr das allemal." Na, dann gehen wohl einige von uns im Büro vor Pechstein in Rente.