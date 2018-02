Immer wieder Probleme mit dem Wind



Die Kollegen von dpa melden Folgendes:



Die starken Winde in der Olympia-Stadt Gangneung an der Ostküste Südkoreas machen den örtlichen Behörden und Organisatoren der Winterspiele zu schaffen. „Alle Aktivitäten im Olympia-Park wurden aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt“, sagte eine Sprecherin des Organisationskomitees am Mittwoch. Etwaige Wettbewerbe in den Eis-Arenen seien nicht betroffen.



Die Menschen, die sich im Freien im Olympia-Park für die Eis-Wettbewerbe aufhielten, wurden aufgerufen, sich in Gebäude zu begeben. Der Zugang zum Park für die Öffentlichkeit war vorerst nicht mehr möglich. Am Nachmittag (Ortszeit) wurden

in der Küstenstadt Windgeschwindigkeiten von 8,7 Metern pro Sekunde gemessen. Die Behörden gaben per SMS Windalarm heraus.



Wegen Windschäden am Dach wurde nach Berichten der nationalen Nachrichtenagentur Yonhap der zeltartige Olympia-Souvenirladen im Park vorübergehend geschlossen. Auch einige Zelte für die Medien wurden geschlossen.