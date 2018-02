So, jetzt geht es wieder um Medaillen



Dass ein deutsches Duo nach dem ersten Lauf der Doppelsitzer führt, ist nicht überraschend. Was aber überrascht: Es sind nicht Eggert/Benecken, sondern Wendl/Arlt. Eggert/Benecken sind sogar nur Dritter. Davor liegen noch Penz/Fischler (Österreich).



Die 20 Paare starten nun in umgekehrter Reihenfolge ihrer Platzierung, also Wendl/Arlt ganz am Ende.