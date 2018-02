Geht Gold an China?



Tao Yang, ehemals Weltrekordhalter über die 500 Meter, geht in Führung. Der Chinese ist schon am Start ganz vorne dabei und hält das Tempo bis zum Ende durch. Sein direkter Konkurrent, der Japaner Joji Kato, ist aber auch verdammt schnell und kommt nur 0,18 Sekunden hinter Tao ins Ziel. Platz zwei für ihn. Gleich kommt Ihle.