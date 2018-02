Das war der Tag

Der Olympia-Sonntag ist vorbei. Tagessieger ist Norwegen geworden mit insgesamt vier Medaillen (2/1/1). Deutschland hält mit immerhin einmal Silber durch Simon Schempp dagegen und blickt schon mal voraus auf den Montag. Dann könnte es im Teamwettbewerb der Skispringer sogar wieder ein direktes Duell mit den Norwegern geben. Im Zweierbob haben die Deutschen aber die klar besseren Karten, Nico Walther liegt zur Halbzeit vorn. Ansonsten gibt es morgen nur noch die 500 Meter der Männer im Eisschnelllauf, ansonsten ist es in Sachen Entscheidungen eher ruhig in Pyeongchang - vor allem in den Frühstunden.