Da haben sie es gestern doch tatsächlich gewagt, das deutsche Team im Medaillenspiegel zu überholen, diese Norweger. Nach Goldmedaillen steht es jetzt zwar 9:9, dahinter aber haben die Skandinavier allerdings mehr auf dem Konto. Insgesamt 26 Medaillen (deutsche Sportler holten in Südkorea bisher 18) sind schon eine imposante Bilanz. Aber dafür haben "wir" sie gestern im Eishockey geschlagen . Und heute kann sich ja wieder etwas verschieben.

Der olympische Tag ist zwar vergleichsweise arm an Entscheidungen (4), aber zwei davon haben es in sich (hier am späten Abend, in Deutschland zur Mittagszeit): Die Skisoringer wollen im Team-Wettbewerb angreifen und auch im Zweierbob ist viel drin: Nico Walther liegt mit seinem Anschieber Christian Poser zur Halbzeit in Führung. Johannes Lochner mit Christopher Weber und Francesco Friedrich mit Thorsten Margis haben auf Platz drei und fünf ebenfalls gute