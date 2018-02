Snowboardcross: Fischer stürzt

Die deutsche Snowboardcrosserin Jana Fischer ist in ihrem zweiten Qualifikationslauf gestürzt, wird im Viertelfinale des olympischen Wettbewerbs in aber voraussichtlich antreten. Die 18-Jährige aus Löffingen verlor am Freitag bei hohem Tempo die Kontrolle und landete im Fangnetz, fuhr aber anschließend noch ins Ziel. Sie werde wegen Nasenblutens versorgt, nach jetzigem Stand aber an den Start gehen, berichtete Sportdirektor Stefan Knirsch. In ihrem ersten Lauf war die Deutsche mit mehr als sechs Sekunden Rückstand auf die Qualifikationsbeste Eva Samkova aus Tschechien Zweitlangsamste gewesen. Die K.o.-Runden beginnen bei den DamenFrauen mit den Viertelfinalläufen (04.15 Uhr MEZ), jeweils drei Fahrerinnen ziehen dann in die nächste Runde ein. Bei den Männern waren am Donnerstag zahlreiche Athleten gestürzt.

Und was sage ich, der Wettbewerb ist quasi bei mir vor der (Hotel-)Haustür. Also nix wie hin, mehr dann in Kürze zur Entscheidung.