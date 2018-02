Neues von und über Russland

Erst am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele wird der Internationale Sportgerichtshof CAS seine Entscheidungen über Klagen von 45 russischen Athleten und zwei Betreuern bekanntgeben, die ein Startrecht verlangen. Der CAS will die Ergebnisse der Verfahren an diesem Freitag um 11.00 Uhr Ortszeit (3 Uhr MEZ) in Pyeongchang mitteilen und auch eine Begründung veröffentlichen. Derweil kündigte der russische Vizeregierungschef Witali Mutko für März Alternativwettkämpfe für die Sportler an, die nicht an den Olympischen Winterspielen teilnehmen durften. Man kläre mit den Verbänden die Termine und Orte, sagte Mutko am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. Auch ausländische Sportler würden eingeladen. (dpa)