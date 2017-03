Timo Kraus, Leiter des Merchandising beim Hamburger SV, ist laut Medienberichten des "Hamburger Abendblatts" sowie des "Spiegels" tot. Demnach wurde der 44-Jährige nahe der "Cap San Diego", einem Museumsschiff mit Liegeplatz an der Überseebrücke im Hamburger Hafen, entdeckt. Das erfuhr das Blatt aus Polizeikreisen sowie der Rechtsmedizin. Bei der Bergung soll auch Timo Kraus' Ausweis gefunden worden sein. Absolute Sicherheit soll nun der DNA-Test bringen. Zunächst wollten Polizei und Feuerwehr am Morgen keine Angaben zur Identität des Toten machen.

Kraus war am 7. Januar im Anschluss an eine Feier verschwunden. Die Polizei ging nach mehreren Wochen Suche von einem Unfall aus. Mehr in Kürze...