Sie haben zwei unterschiedliche Sommer erlebt, seitdem Sie in Berlin sind. 2016 durften Sie nicht zu Olympia und konnten deshalb bei Hertha die komplette Vorbereitung mitmachen. 2017 gewannen Sie mit der U 21 durch Ihr Tor im Finale den EM-Titel. Täuscht der Eindruck, dass Sie nach dem Turnier nur schwer in Form gekommen sind?



Es war mein erstes Turnier im Profibereich, deshalb fehlen mir die Vergleiche. Wir hatten danach nur einen kurzen Urlaub, aber ich würde das nicht als Ausrede dafür nehmen, dass ich deswegen in der Hinrunde in dem einen oder anderen Spiel nicht so gut gespielt habe.

Waren Sie vielleicht zu ungeduldig?



Finde ich nicht. Dass ich immer spielen will, das wird sich nie ändern. Und die Mehrbelastung habe ich auch ganz gut hinbekommen. Ich habe mich bis auf ein, zwei Spiele immer topfit gefühlt. Und inzwischen höre ich auf meinen Körper.

Sendet er Ihnen positivere Signal als vor einem Jahr, als Sie länger verletzt waren?



Ich weiß nicht, ob die Signale positiver sind. Ich habe damals einfach nicht so auf meinen Körper gehört und auf meine Ernährung geachtet wie heute. Das hat sich erst durch die Verletzung verändert, bei der mir niemand so richtig sagen konnte, woher sie kommt, und mir auch niemand wirklich helfen konnte. Also habe ich selbst ein paar Sachen ausprobiert.

Nämlich?



Zuerst habe ich angefangen, mich glutenfrei zu ernähren. Dann habe ich auf Zucker verzichtet und in der Woche nur noch einmal Fleisch oder Fisch gegessen. Seit einem halben Jahr lebe ich jetzt komplett vegan.

Haben Sie das mit irgendjemandem abgestimmt?



Nein, ich habe nicht einmal mit einem Ernährungsberater geredet. Ich habe mich nur intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe viel gelesen, mir Filme angeschaut und viel ausprobiert. Mein Blut ist top. Aber das war eigentlich immer top.

Wie macht es sich dann bemerkbar, dass es Ihnen besser geht?



Hauptsächlich nach den Spielen. Ich spüre kaum Müdigkeit, ich fühle mich gut, komme leichter aus dem Bett. Früher hatte ich nach dem Essen auch oft Bauchschmerzen und habe mich schlapp gefühlt. Ich dachte, okay, das ist normal. Ich habe das nie hinterfragt. Inzwischen weiß ich, dass das nicht stimmt. Es tut gut, sich nicht ausruhen zu müssen vom Essen.

Und vor den Spielen gibt es im Hotel speziell für Sie veganes Essen?



Am Anfang war es schwierig, mit Nello …

… Teammanager Nello di Martino …



… darüber zu reden. Er hat ja als Italiener einen eigenen Blick auf das Thema Ernährung (lacht). Aber im Hotel kriegen wir inzwischen schon unsere Sachen, wobei etwas mehr Abwechslung nicht schlecht wäre. Aber es ist eben nicht so einfach.

Wie haben Ihre Kollegen reagiert?



Anfangs gab es ein paar dumme Sprüche, aber das hat sich inzwischen gelegt. Einige haben sich bei mir erkundigt, wieso ich das mache. Also habe ich es ihnen erklärt. Aber ich wollte niemanden belehren oder bekehren. Ich habe ja früher selbst dreimal am Tag Fleisch gegessen, schön mit Sahnesoße und so. Ich mache das für mich, und mir geht es gut dabei. Julian Schieber hat jetzt auch damit angefangen, Alexander Esswein ist Vegetarier, und ein paar andere essen glutenfrei oder verzichten auf Zucker.

Wie sind Sie auf vegane Ernährung aufmerksam geworden?



Eigentlich durch meine Mutter! (lacht). Sie hat schon immer gesagt, dass ich mich gesünder ernähren soll. Aber Sie wissen ja, wie es ist, wenn die Mutter einem was sagt.

Haben Sie keine Angst, als Leistungssportler einzubrechen?



Wenn man von etwas überzeugt ist, hat man diese Angst nicht. Natürlich muss man mehr essen als früher, weil man sonst an Gewicht verliert. Es braucht auch seine Zeit, bis man genau weiß, wie viel man wovon braucht. Und nicht alles, was vegan ist, schmeckt. Aber mir hat die Umstellung von Anfang an gutgetan.

