„Ich bin glücklich mit meinem Motorrad verheiratet“, sagte er „Radio Deejay“. Wenn man sieht, wie liebevoll er seiner Yamaha M1 nach dem Rennen über das Chassis streichelt, glaubt man ihm das beinahe. Motorsport ist für Rossi nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung. In seiner Freizeit fuhr er mehrmals in der Rallye-WM, machte Formel-1-Testfahrten für Ferrari und nutzt jede freie Minute, um mit seinen Geländemotorrädern in den Hügeln rund um seine Heimatstadt Tavullia zu trainieren.

Dort zog er sich Ende August auch seine schwere Beinverletzung zu. Bei einer leichten Abfahrt verlor er die Kontrolle über seine Enduro-Maschine und versuchte, sich mit dem rechten Bein abzustützen. Die Last war aber zu groß, Schien- und Wadenbein brachen. Schon am nächsten Tag wurde Rossi operiert. Ihm wurde ein Nagel ins Knochenmark eingesetzt, um das Bein zu stabilisieren. Ein Gips ist so nicht nötig, und mithilfe von Physiotherapie kann die Beweglichkeit und Kraft schneller wieder hergestellt werden.

„Die neuen Operationstechniken mit Titanelementen ermöglichen die sofortige Belastung“, erklärte der italienische Traumatologe Vincenzo Di Sanzo dem „Corriere dello Sport“. Eine mechanische Stabilität sei sofort gewährleistet, während der Knochen noch Wochen brauche, um zusammenzuwachsen. Der operierende Arzt sprach dennoch von mindestens 30 bis 40 Tagen Pause.

Das ist genau die Zeitspanne, die Rossi 2010 benötigte, um wieder fahrtüchtig zu werden. Damals hatte sich der Italiener beim Training auf der Rennstrecke in Mugello eine ähnliche Verletzung zugezogen. Umso erstaunlicher ist es, dass er nun, im Alter von 38 Jahren, noch schneller zurückkehrte. „Je früher ich wieder fahre, desto schneller komme ich danach in eine gute Form“, sagte Rossi pragmatisch. „Außerdem nervt es mich, zuhause bleiben zu müssen. Das war vielleicht die größte Motivation.“

"Ich habe Angst vor dem Karriereende"

Stillstand ist für Rossi nur schwer zu ertragen. Das verdeutlicht neben all seinen Titeln besonders ein Rekord. Seit er 1996 in der WM debütierte, fanden 369 WM-Läufe statt, Rossi nahm an 365 teil. In 21 Jahren verpasste er gerade mal vier Rennen – durch seine Beinbrüche 2010 und 2017. Wenn es irgendwie möglich ist, steigt Rossi auf sein Motorrad. In Aragon fuhr er mit einer unauffälligen, aber äußerst effektiven Modifikation an seiner Yamaha. Anstatt mit dem rechten Fuß zu bremsen, ließ er sich einen kleinen Hebel am Lenker montieren, durch den er die Bremse mit dem Daumen der linken Hand betätigen konnte und so das verletzte Bein entlastete.

An das Karriereende will er trotz seines Alters und zweier Verletzungen in diesem Jahr nicht denken. „Wir sind Rennfahrer und müssen so trainieren. Vielleicht sollte ich ab jetzt aber auf der Playstation üben“, scherzte Rossi nach seinem Unfall. Für die im März startende Saison hat er sich dasselbe Ziel gesetzt wie in den vergangenen acht Jahren: den Gewinn des zehnten Weltmeistertitels, dem er seit 2009 nachjagt. Die Chancen sind gegen die deutlich jüngere spanische Konkurrenz zwar nicht sonderlich groß, einem Besessenen wie Rossi ist jedoch alles zuzutrauen.

Es sind aber nicht nur die Siege, Titel und Podien, die ihn antreiben. Rennsport ist sein Lebensinhalt. Zwar besitzt Rossi seit einigen Jahren ein eigenes Team, das in der Moto3-Klasse an den Start geht, ob ihn das nach dem Rücktritt aber ausfüllt, ist fraglich. „Es wird schwer, etwas anderes zu finden für die Zeit danach“, sagte Rossi dem Magazin „Speedweek“. „Ich habe Angst vor dem Karriereende.“ Und das ist selbst für einen Marsianer wie Rossi unvermeidlich.