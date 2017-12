Es dauert alles ein bisschen länger und das ist ungewöhnlich für einen, dessen Leben sich seit mehr als 30 Jahren um Geschwindigkeit dreht. In einem schwarzen Auto kommt Valentino Rossi auf der Rennstrecke im spanischen Aragon an. Er hält sich an der Tür fest, drückt sich langsam aus dem Sitz nach oben. Er lächelt zwar und ruft einem weiblichen Fan zu, dass es ihm gut gehe, jede Bewegung wirkt aber mühsam. Dann greift Rossi nach einer Krücke. Er humpelt in Richtung Fahrerlager, seinen mit einem weißen Thrombosestrumpf bedeckten rechten Unterschenkel belastet er nur leicht.

Es ist der 21. September 2017. Rossi wurde 20 Tage zuvor ein Schien- und Wadenbeinbruch operativ gerichtet. Dass er überhaupt schon wieder umherhumpelt, ist erstaunlich. Dass er drei Tage später ein MotoGP-Rennen fährt und nach 42 Minuten mit nur 5,8 Sekunden Rückstand auf Weltmeister Marc Marquez Fünfter wird, ist schier unglaublich.

Es ist das verrückteste Comebacks des Jahres. Fußballer kurieren in 23 Tagen einen Muskelfaserriss aus. Ein Radprofi pausiert ungefähr so lange, bevor er nach einem Schlüsselbeinbruch erneut aufs Fahrrad steigt. Rossi fährt ein Motorradrennen. Auf einem 157 Kilo schweren und mehr als 250 PS starken Yamaha-Prototypen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 333 Stundenkilometern und enormen Fliehkräften. „In den letzten Runden war ich ziemlich fertig, aber mit dem Team und den Ärzten haben wir tolle Arbeit geleistet“, sagt Rossi danach erschöpft, aber wie üblich gut gelaunt.

Die italienische Sportpresse überschlägt sich mit Lobeshymnen. „Die Marsianer existieren. Und sie fahren sogar Motorrad. Einer von ihnen heißt Valentino Rossi“, schreibt Ivano Pasqualino bei „Sky Sport“. Rossis langjähriger Renningenieur Matteo Flamigni spricht in der „Gazzetta dello Sport“ von einer unvorstellbaren Leistung. „Ich dachte, ich hätte mittlerweile alles gesehen“, sagt Flamigni ungläubig.

Rossi hat neun Weltmeistertitel gewonnen

In seiner Karriere hat Rossi alles erreicht. „Il Dottore“, der Doktor, ist neun Mal Weltmeister geworden, hält zahlreiche Rekorde und ist der beliebteste Motorradrennfahrer der modernen Ära. Auch wenn Rossis letzter Titelgewinn schon acht Jahre zurückliegt, dominieren seine gelb-blauen Fanartikel mit der Nummer 46 noch immer das Bild auf den Tribünen. Er muss niemandem mehr etwas beweisen, Chancen auf die WM hatte er auch vor der Verletzung nicht mehr – und doch nimmt Rossi die Qualen der harten Reha und das Risiko einer Folgeverletzung in Kauf. Warum?

Mit rationalen Argumenten lässt sich das nicht erklären. Gerade Rennfahrer sind oft für ihre fast schon obsessive Hingabe zu ihrem Sport bekannt und Rossi ist selbst in dieser Kategorie noch eine Ausnahmeerscheinung. Sicher, er hätte sich in seiner Villa nahe der Adriaküste in Ruhe auskurieren können. Sein Rennstall hatte schon einen Ersatzfahrer an der Strecke. Und ob Rossi am Ende Vierter, Fünfter oder Sechster in der Gesamtwertung wird, macht keinen großen Unterschied. So tickt Valentino Rossi aber nicht. Er ist ein Wettkämpfer, ein Getriebener, und wenn er sich nicht auf der Strecke messen kann, dann versucht er, zumindest das Rennen gegen die Zeit zu gewinnen. Ein Leben ohne Geschwindigkeit und Motoren ist für den Italiener einfach nicht vorstellbar.

Schon sein Vater war Motorradprofi

Schon sein Vater Graziano fuhr in den Siebziger und Achtziger Jahren in der Motorrad-WM. Seine Mutter wollte ihren Sohn zwar vom gefährlichen Rennsport abhalten – er sollte lieber Fußball spielen –, doch vergeblich. Schon mit zwei Jahren bekam er sein erstes kleines Motorrad mit Stützrädern, „die hat er aber fast sofort abgenommen“, erzählte Graziano Rossi der Zeitung „Il Resto del Carlino“. Von da an hieß es: schneller, größer, besser. Über den Kartsport und regionale Motorrad-Meisterschaften in seiner Heimatregion, den Marken, schaffte es Rossi schnell in die WM.

Mit 17 debütierte er in der 125er- Klasse. Es folgte ein einmaliger Aufstieg. Innerhalb von sieben Jahren gewann er vier Weltmeisterschaften in vier verschiedenen Klassen. Nachdem er den Titel dreimal in Folge auf einer überlegenen Honda gewonnen hatte, wechselte er das Team und siegte auf der vorher nicht konkurrenzfähigen Yamaha einfach weiter. Rossi war zu dieser Zeit der unumstrittene König der Szene. Nicht nur sportlich, sondern auch kommerziell verhalf er der MotoGP zu neuem Ruhm.

Mit seiner gewinnenden Art, lässigen Sprüchen und dem kreativen Jubel – 1997 fuhr er die Ehrenrunde mit einer Gummipuppe als Beifahrerin auf seinem Motorrad, 2002 ließ er sich von zwei als Polizisten verkleideten Freunden einen Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens ausstellen –, wurde Rossi zu einer Weltmarke. Ihm wurden Lieder, Videospiele und Comics gewidmet. Zwischen Bozen und Palermo gibt es wohl kein Städtchen, in dem nicht mindestens ein Jugendlicher seinen Motorroller mit der Nummer 46 beklebt und nur auf dem Hinterrad durch die engen Straßen fahrend Rossi imitiert. Auch die Medien verfolgen ihn seit 21 Jahren auf Schritt und Tritt. Zwar genießt er die Öffentlichkeit meist, fühlt sich aber auf der Rennstrecke immer noch am wohlsten.