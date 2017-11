Borussia Dortmund setzt weiter auf die Zusammenarbeit mit Trainer Peter Bosz. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Vereinskreisen erfuhr, bleibt der Fußball-Lehrer trotz der anhalten Talfahrt des Bundesligisten mit zuletzt nur einem Sieg aus zehn Pflichtspielen im Amt. Nach dem 4:4 im historischen Revierderby, in dem die Borussia eine 4:0-Pausenführung noch verspielte, hatte es Spekulationen über eine vorzeitige Trennung vom dem in diesem Sommer engagierten Tuchel-Nachfolger gegeben. (dpa)