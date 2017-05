Bernhard Langer ist im Golfclub des US-Präsidenten Donald Trump Historisches gelungen: Deutschlands Golf-Idol ist der erste Spieler, der auf der US-Senioren-Tour neun Major-Turniere gewinnen konnte. Der 59-Jährige triumphierte am Sonntag (Ortszeit) bei der PGA Championship im Trump National Golf Club in Washington D.C. mit insgesamt 270 Schlägen vor Vijay Singh (Fidschi/271).

Nachdem der gebürtige Anhausener nun erstmals den Titel der PGA Championship gewann, ist er auch der erste Profi, der bei allen fünf Majors auf der US-Champions-Tour den Platz als Sieger verließ. Für den zweimaligen Masters-Sieger von 1985 und 1993 war es bereits der 32. Sieg bei den über 50-Jährigen und der zweite Major-Titel auf der US-Senioren-Tour innerhalb einer Woche. „Das ist eine große Sache, zwei Majors im Alter von 59 Jahren zu gewinnen“ sagte Langer nach seinem Erfolg in der US-Hauptstadt. Mit dem neunten Major-Titel überflügelte er auch Jack Nicklaus, zu dem er am vergangenen Wochenende mit seinem Sieg in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama aufgeschlossen hatte. (dpa)