Es ist schon kurios. Glaubt man der französischen Sportzeitung „L’Equipe“ und der „Bild“, steht der FC Bayern ganz nah vor einem neuen Rekordtransfer. Für etwa 40 Millionen Euro soll der 22-jährige Franzose Corentin Tolisso von Olympique Lyon nach München wechseln. Eine „Granate“, die es laut Vereinspräsident Uli Hoeneß bräuchte, um das Team zu verbessern, ist Tolisso trotz des stolzen Preises aber nicht.

Der Transfer ist symptomatisch für das aktuelle Problem der Bayern. Eigentlich wollen sie ganz groß zuschlagen, um die Chancen in der Champions League zu verbessern. Die exorbitant hohen Ablösesummen und Gehälter, die mittlerweile nicht mehr nur für die Topstars der Kategorie Cristiano Ronaldo aufgerufen werden, will der Rekordmeister aber nicht zahlen.

Dem Vernehmen nach hätten die Bayern als Nachfolger von Xabi Alonso lieber den ehemaligen Ancelotti-Schützling Marco Verratti verpflichtet. Der Italiener von Paris Saint-Germain steht jedoch bei sämtlichen europäischen Topklubs auf dem Einkaufszettel und würde wohl mindestens 80 Millionen Euro kosten.

Nun scheint es so, als würden die Bayern auf Plan B setzen. Wenn man die großen Namen nicht bekommen kann, muss man versuchen, die großen Namen der Zukunft zu verpflichten. Tolisso könnte so jemand sein. Genauso wie die jungen deutschen Nationalspieler Serge Gnabry und Niklas Süle, die ebenfalls nach München wechseln. Der fällige Generationenwechsel ist in vollem Gange. Für die Bundesliga sollte das reichen, für kurzfristige internationale Titel bräuchte es aber wohl doch eher eine „Granate“.