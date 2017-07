Der FC Bayern München hat den kolumbianischen Nationalspieler James Rodríguez von Real Madrid verpflichtet. Wie der Rekordmeister am Dienstag bekanntgab, kommt der 25-Jährige zunächst für zwei Jahre auf Leihbasis in die Fußball-Bundesliga. Für die Zeit danach sicherten sich die Bayern eine Kaufoption. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, bezahlen die Münchner zehn Millionen Euro Leihgebühr, die feste Verpflichtung 2019 würde 35 Millionen Euro kosten. Der WM-Torschützenkönig von 2014 werde den Vertrag nach dem Medizincheck unterschreiben, hieß es bei den Bayern, die dafür kein genaues Datum mitteilten. James soll aber bei der am Sonntag beginnenden Asien-Tour schon dabei sein.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer umsetzen konnten. Die Verpflichtung von James Rodríguez war der große Wunsch unseres Trainers Carlo Ancelotti, nachdem beide bereits in Madrid erfolgreich zusammengearbeitet hatten“, sagt Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern. „James ist ein vielseitig einsetzbarer Spieler. Er ist selbst torgefährlich, bereitet viele Treffer vor und schießt obendrein tolle Standards. Mit diesem Transfer haben wir die Qualität unserer Mannschaft ohne Frage noch einmal erhöhen können.“

James wurde mit sechs Treffern Torschützenkönig der WM 2014 in Brasilien, anschließend wechselte er vom AS Monaco zu Real Madrid. Mit Real gewann er in den vergangenen drei Jahren je zweimal die Champions League und die Klub-Weltmeisterschaft sowie einmal die spanische Meisterschaft gewinnen. Insgesamt bestritt er 111 Pflichtspiele für Real, erzielte dabei 36 Treffer und gab 41 Torvorlagen. (dpa/Tsp)