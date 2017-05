Newsblog zum letzten Bundesliga-Spieltag : Wolfsburg in Relegation - HSV gewinnt 2:1 - Hertha 2:6

Die Berliner zittern sich trotz 2:6 gegen Leverkusen wohl in die Europa League. Wolfsburg muss nach einer Niederlage gegen den HSV den Gang in die Relegation antreten. Mehr in unserem Blog.