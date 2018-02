Die deutschen Männer sind schon wieder in drei Stunden dran...



... im Viertelfinale gegen die Schweiz. "Wer gegen die Österreicher unentschieden spielt, kann so schlecht nicht sein", sagt der Berliner Martin Häner. Mal sehen, ob die Deutschen ihre beste Besetzung aufbieten können. Die erkälteten Mats Grambusch und Alexander Otte wurde beim 10:2 heute Mittag im letzten Vorrundenspiel gegen Trinidad and Tobago geschont.