Dank Grambusch das Spiel gedreht



Bei den bisherigen Spielen der deutschen Teams bei der WM hatte der Hallensprecher einen einfachen Job. Deutschland schoss Tor um Tor, die Zuschauer waren einfach zu animieren. Nun, bei der Begegnung der Männer gegen Tschechien, lief es weniger gut. Deutschland war 1:3 hinten, kämpfte sich zurück auf 3:3. Und lag dann erneut mit zwei Toren zurück. "Da geht noch was", rief der Sprecher in einer Auszeit.



Das stimmte. Das DHB-Team gewann noch 6:5 (3:4), Mats Grambusch von Rot-Weiss Köln schoss die letzten drei Tore. Zuvor waren Tobias Hauke, Christopher Rühr und Marco Miltkau erfolgreich gewesen. Für die starken Tschechen trafen David Vacek, Jakub Kyndl, Martin Seeman, Lukas Plocky und Tomas Prochazka.



"In der ersten Halbzeit haben wir es dem Gegner zu einfach gemacht", sagte Hauke, der beim Harvestehuder THC spielt. Vor allem in den Zweikämpfen stimmte es nicht. Und die Tschechen nutzten ihre wenigen Chancen fast alle.



Ab Mitte der zweiten Halbzeit nahmen die Deutschen den Torwart raus, machten so noch mehr Druck - und drehten das Spiel. "Dieses Spiel war ein guter Test für das weitere Turnier", sagte Hauke.