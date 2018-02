So ungefähr hatten er und seine Spieler sich den Beginn der WM vorgestellt, Kasachstan war der perfekte Gegner zum Einstand, das erste Gruppenspiel gewissermaßen die Fortsetzung des Trainings mit anderen Mitteln. Natürlich sei Kasachstan im Welthockey nicht die erste Kategorie, sagte Kermas, trotzdem müsse man so einen unbekannten Gegner erst einmal erspüren. Die Kennenlernphase dauerte ungefähr 17 Sekunden. Dann brachte Christopher Rühr den Rekordweltmeister mit 1:0 in Führung.

Bis zum 5:0 in der neunten Minute ging es mit den Toren im Zwei-Minuten-Takt weiter; bis zum 8:0 erhöhten die Deutschen den Rhythmus dann auf ein Tor pro Minute, und drei Minuten vor Ende der ersten Halbzeit war das Resultat bereits zweistellig. Der Kölner Rühr war mit vier Treffern bester Torschütze der deutschen Mannschaft, die weiteren Tore erzielten Marco Miltkau (3), Mats Grambusch (3), Fabian Pehlke (2), Alexander Otte, Martin Zwicker und Kapitän Martin Häner (per Strafecke).

„Fürs erste Spiel haben wir es sehr gut gemacht“, sagte der Berliner Häner. Die Deutschen wissen, dass sie die Gruppenspiele noch zum Einspielen benötigen, weil sie so gut wie keine Vorbereitung auf die Heim-WM hatten. „Deshalb ist es nicht das Wichtigste, ob wir 20 Tore schießen“, sagte Häner, „wichtig ist, dass wir die Laufwege lernen.“

Denn schon im zweiten Spiel des ersten Turniertags werden die deutschen Männer vor einer ganz anderen Herausforderung stehen. Am Abend (20.40 Uhr) treffen sie auf Australien. „Die werden uns in allen Bereichen fordern“, sagt Stefan Kermas. „Da wird deutlich mehr von uns verlangt.“ Die Australier treten mit einem Team echter Hallenspezialisten an, die sich seit einem Jahr auf die WM vorbereiten. Anders als bei den unbekannten Kasachen wissen die Deutschen aber immerhin, was auf sie zukommt. Die Australier haben in der vergangenen Woche in Berlin zwei Testspiele gegen Blau-Weiss und den BHC bestritten. Martin Häner und Martin Zwicker haben beide eine Halbzeit in ihrem Klubteam mitgespielt. Am Ende sprang für eine extrem junge BHC-Mannschaft immerhin ein Unentschieden heraus. Nach dem, was Häner dabei von den Australiern gesehen hat, ist er auch für das zweite Gruppenspiel optimistisch. Auch das sollten die Deutschen „klar gewinnen“.