+++ Die DHB-Männer gewinnen am Freitagabend ihr Viertelfinalspiel gegen die Schweiz mit 3:0 +++ Die deutschen Frauen treffen auf Polen +++ Warum Deutschland eine Hockeymacht ist +++ Der frühere Fußballprofi Andreas Schmidt von Hertha BSC spricht im Tagesspiegel über seine Faszination fürs Hockey, seine Fähigkeiten am Stock und die Hallen-WM in Berlin +++