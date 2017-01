Die BR Volleys haben es verpasst, den Pokaltitel zu verteidigen. Die Berliner verloren am Sonntagabend gegen den VfB Friedrichshafen mit 1:3 (31:33, 21:25, 27:25, 28:30). Vor 10.143 Zuschauern in der Mannheimer Arena waren die Volleys in einem hochklassigen und sehr knappen Spiel meist auf Augenhöhe mit Friedrichshafen. Sie wehrten in der dramatischen Partie sieben Matchbälle ab, aber die Volleys und ihre 350 mitgereisten Berliner Fans konnten am Ende nicht jubeln.

Paul Carroll begann für die Volleys auf der Position des Diagonalangreifers anstelle von Wouter ter Maat und dem Australier gelang auch der erste Punkt der Partie. Die Berliner legten einen Blitzstart mit 3:0-Führung hin, doch die Friedrichshafener konterten sofort und setzten sich mit 8:5 ab. Die Mannschaft von Roberto Serniotti brauchte eine Weile, bis sie wieder ausgleichen konnte: bei 15:15. Nach einem erfolgreichen Block von Graham Vigrass und starken Aufschlägen von Tsimafei Zhukouski lagen die Volleys mal wieder mit zwei Punkten vorne (18:16). Dann vergaben die Berliner allerdings gute Möglichkeiten im Angriff und Friedrichshafen konnte erneut gleichziehen (22:22). Serniotti wechselte nun doppelt. Sebastian Kühner und Wouter ter Maat kamen für Zhukouski und Carroll. Doch den ersten Satzball hatte das Team von Trainer Vital Heynen. Die Volleys wehrten ihn ab und auch den zweiten des VfB danach. Zhukouski und Carroll kehrten zurück und nun erspielten sich die Volleys ihren ersten Satzball.

Die Partie war bereits in dieser Phase auf einem sehr hohen Niveau. Beide Mannschaften kämpften mit enormem Einsatz um jeden Punkt. Die Berliner wehrten vier weitere Satzbälle ab, vergaben selbst einen – und mussten sich dann doch geschlagen geben. Friedrichshafen verwandelte den siebten Satzball zum 33:31.

Genauso knapp ging es weiter. Keines der zwei Teams konnte sich auch im zweiten Durchgang absetzen. Carroll tat sich gegen den starken Block der Friedrichshafener schwer, aber vor allem Steven Marshall hielt seine Mannschaft immer wieder im Spiel. Einmal mit einem Einer-Block zum 13:13 und später mit einem Ass zum 17:6. Doch eine Aufschlagsserie von Friedrichshafens Diagonalangreifer Michal Finger brachte den Gegner in Führung (21:19). Serniotti reagierte wieder mit einem Doppelwechsel von ter Maat und Kühner. Aber es half nichts. Heynens Team gewann den Satz mit 25:21 und führte nun 2:0.

Die Berliner wirkten geschockt. In der Pause bildeten die Spieler jedoch einen Kreis. Zuspieler Zhukouski redete auf seine Teamkollegen ein. Der Kroate legte alles in diese kurze Motivationsansprache – und hatte danach einen roten Kopf. Aber es wirkte. Mit wuchtigen Aufschlägen setzten sie Friedrichshafen unter Druck. Außerdem agierten die Volleys nun konzentrierter im Angriff und in der Annahme. Sie führten schnell 5:2, konnten den Vorsprung über 13:9 sogar auf 18:13 ausbauen. Beim Stand von 24:20 flatterten den Berlinern aber die Nerven. Sie vergaben vier Satzbälle in Folge – und Friedrichshafen glich aus zum 24:24. Serniottis Mannschaft brauchte zwei weitere Sätzballe, bis Kapitän Robert Kromm zum 27:25 verwandeln konnte – damit war den Berlinern im dritten Saisonspiel gegen Friedrichshafen der erste Satzgewinn überhaupt gelungen. Die bisherigen zwei Partien im Supercup und in der Liga hatte der VfB jeweils mit 3:0 gewonnen.

Im vierten Durchgang zeigten die Volleys auch eine entschlossenere Körpersprache. Sie wirkten aggressiver, feierten jeden Punkt noch lauter und schrien ihre Freude umso lauter heraus. So erspielten sich die Berliner eine kleine Führung (11:9). Aber Friedrichshafen hielt dagegen und glich wieder aus (11:11). Dann wechselte die Führung stets hin und her. Doch zum Ende des Durchgangs schwächelten die Berliner. Zunächst blockte Friedrichshafens Armin Mustedanovic allein Carroll. Danach vergab der Australier eine große Chance zum Punkt, und weil Andreas Takvam für den VfB erfolgreich war und Berlins Marshall scheiterte, hatten die Friedrichshafener einen vorentscheidenden Vosprung (22:18). Und dann wurde es dramatisch. Die Volleys wehrten sieben Matchbälle ab. Aber schließlich verwandelte Finger den achten zum 30:28. Die Friedrichshafener feierten und die Berliner waren überaus ernüchtert.