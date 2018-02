Das Geheimnis, wer bei den 23. Olympischen Winterspielen das Team Deutschland als Fahnenträger anführen darf, ist wohl gelüftet. Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel soll nach Sport1-Informationen die deutsche Fahne tragen. Feststeht auch, wie viele Athleten am Freitag bei der Eröffnungsfeier in Pyeongchang hinter ihm einlaufen werden. „Wir haben 162 Einmarsch-Pässe erhalten“, sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. Die Entscheidung, wer von den deutschen Athleten bei gefühlten minus zehn Grad Celsius im eisigem Wind mitwirken will, wird jedem selbst überlassen.

Eric Frenzel, der bei Athleten wie Sportfans äußerst beliebt ist, galt auch als Favorit bei der Wahl zum Fahnenträger. Der Sotschi-Olympiasieger ist bescheiden, äußerst fair und mit seiner Art, seinen Sport in der Öffentlichkeit zu repräsentieren, ein Vorbild für viele. Nicht umsonst wurde der fünffache Weltmeister und fünfmalige Gesamtweltcup-Sieger von den deutschen Top-Athleten 2014 zum „Champion des Jahres“ gewählt oder von den Auswahl-Athleten des Deutschen Skiverbandes 2016 als DSV-Sportler des Jahres gekürt - noch vor der damals zweimaligen Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier.

„Es würde mich freuen und stolz machen, wenn es klappen würde. Ich fühle mich sehr geehrt, unter diesen Fünfen zu sein. Das ist schon eine gewisse Anerkennung für unsere Sportart und für meine Person“, hatte Frenzel vor der Wahl gesagt. Seit 54 Jahren, als Georg Thoma die Fahne trug, ist er der erste Kombinierer, der eine gesamtdeutsche Mannschaft anführt. 1980 trug Kombinierer Urban Hettich die bundesdeutsche Fahne. Frenzel hatte sich gegen Eishockeyspieler Christian Ehrhoff, Skirennfahrerin Viktoria Rebensburg, Rodlerin Natalie Geisenberger und Eisschnellläuferin Claudia Pechstein durchgesetzt. (dpa)