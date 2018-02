Früher da war ja vieles anders, da hießen die Kinder hierzulande selten Kevin, sondern eher Klaus. Besonders populär waren auch Doppelnamen, ja sogar Triple- und doppelte Doppelnamen. Hier schreibt so ein Mensch mit vier Vornamen, mein kompletter Name würde jede Unterzeile sprengen. Heute, zum Auftakt dieser Kolumne, würde dort zum Beispiel stehen: „Claus Günter Udo Maria Vetter hat vi“. Geht natürlich nicht, im Alltag spielt mein Vornamensquartett zum Glück keine Rolle.

So pfiff ich dann gerade mal wieder gut gelaunt mein „Ach-wie-gut-dass-niemand-weiß-dass-ich-Claus-Günter-Udo-Maria-heiß“, als ich eine mit dem Vermerk „Olympia, dringlich“ gekennzeichnete Mail des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) öffnete. Die südkoreanischen Behörden müssten nun aber umgehend wissen, ob mein Name „Guenter“ oder „Günter“ geschrieben werde. Äh, ich heiße Claus mit „C“. Okay, also Günter mit „ü“ und ohne „h“. Schrieb ich mir früher mal dazu, das „h“, tut aber nix zur Sache. Auch meine Antwort („ü“) reichte nicht, ich musste noch mal alle Ausweise checken, sonst könnte es sein, dass ich nicht einreisen könne. Sicherheit geht halt vor. Nun ist aber alles gut.

Claus Günter Udo Maria ist willkommen in Südkorea. Hoffen wir mal, dass der Sport die Diskussionen um Doping nicht untermalt, dafür aber das Kapitel koreanische Einheit weiter schreibt. Wir wollen Sieger, die auch in vier Jahren noch Sieger sind. Und nach 16 Tagen Olympia nenne ich mich dann einfach wieder nur Claus. Mit „C“!

- Hier erzählen unser Korrespondent Claus Vetter und die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl abwechselnd Geschichten aus Pyeongchang.