Heute bescheinigen ihr Hämatologen: Die Sperre war Unrecht. Eine geerbte Blutanomalie bringt die Werte zum Schwanken – nicht ein Präparat oder Blutdoping. Einen Vorteil hat sie davon nicht.

Seitdem kämpft Pechstein um Rehabilitierung. Sportlich auf der Bahn und finanziell vor Gerichten. Bei ihren Schadensersatzklagen geht es um Millionen. Sie sagt: Es geht um Gerechtigkeit. „Die Wunden der Sperre werden nie gänzlich verheilen.“ Sie kratzt selbst immer wieder an den Narben, als brauche sie den Schmerz, um weiterzumachen

Zurück in der Presserunde im Müggelturm. Claudia Pechstein, mit schmalem Gesicht und dem blonden Haar streng zum Zopf gebunden, sitzt zusammengesunken auf ihrem Stuhl. Das Kämpfen hat Kraft gekostet. Sie muss sich jetzt schonen, auf dass der finale Schlag sitzt. Eine Medaille in Pyeongchang wäre der große Triumph auf ihrem Feldzug. Aber Regeneration dauert im Alter länger. „Es braucht halt mehr Schokolade“, sagt Matthias Große an ihrer Seite. Pechstein straft ihren Lebensgefährten mit frostigem Blick. Später plaudert er noch von der Waage im Badezimmer. Sie schaut verlegen ins Leere.

Große ist vielleicht das einzig Positive, was Claudia Pechstein im Drama um den Dopingverdacht widerfahren ist. Sie hat ihn am Tiefpunkt kennengelernt. Heute weicht der 50-jährige Köpenicker Unternehmer und Investor am Müggelturm nicht mehr von Pechsteins Seite. Große trägt Glatze, ist hochgewachsen und breitschultrig. Einer zum Anlehnen. Oder zum Angst haben, wenn man sich mit ihm anlegt. Neben ihm wirkt Pechstein klein und zierlich. Dass er ihr immer wieder ins Wort fällt, nimmt sie stillschweigend hin.

Schwarz oder weiß, Freund oder Feind - dazwischen gibt es nichts

Matthias Große wird auch in Südkorea dabei sein. Er hat dafür vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eine Akkreditierung bekommen – als Pechsteins Mentaltrainer. Formal fehlt ihm die sportliche Qualifikation, aber beim DOSB setzen sie wohl auf Wiedergutmachung. Dass Claudia Pechstein „Opfer, nicht Täter“ ist, für diese Erkenntnis brauchte der Verband eine ganze Weile. Da scheint es nur recht, sie jetzt auf ihrem Weg zur Medaille zu unterstützen. Und Stütze ist der Lebensgefährte ja, das war er schon 2014 bei den Spielen in Sotschi. Bei ihren Rennen stand er in der Kurve und schrie, ehe sie, erschöpft und enttäuscht, nach einem fünften Platz unter Tränen in seinen Armen zusammenbrach. Zu groß war der Druck direkt nach der Sperre. Ob denn jetzt Schluss sei, wagte ein Journalist zu fragen. „Das ist jetzt kein Thema“, blaffte sie zurück.

Niemand will es sich mit ihr verscherzen. Jeder weiß, wie unangenehm es wird, wenn man in ihren Augen auf der falschen Seite steht. Mit der ARD redete Pechstein über Jahre nicht. „Anderer Länder Journalisten haben mehr Respekt“, sagt sie. Bei Niederländern und Russen seien ihre Rennen mit ganz anderen Kommentaren unterlegt: liebe- und ehrfurchtsvoll. In den Müggelturm sind nur ihr genehme Journalisten geladen. Matthias Große kennt sie alle beim Namen – insbesondere die, die sich mal kritisch geäußert haben.

Claudia Pechstein unterteilt ihre Welt in Freunde und Feinde, in Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Grautöne gibt es nicht. „Entweder du bist für oder gegen uns“, sagt ihr Freund Matthias Große. Selten ist das Leben so eindeutig. Doch Claudia Pechstein gibt es nur streitbar. Sie schreckt auch vor den eigenen Farben nicht zurück. Gegen den Vater der jüngeren Kollegin Stephanie Beckert erstattete sie sogar mal Anzeige, weil der sie mit Doping in einem Satz nannte.

Er trägt eine Fahne. Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel wurde von Athleten und deutschen Sportfans zum Fahnenträger bestimmt. Foto: picture alliance / Patrick Seege

Beim Weltcup vor drei Wochen in Erfurt, als alle Eisläufer am Abend noch einmal zu Schnittchen und Gesprächen zusammenkommen, ist sie die einzige, die fehlt. Das sorgt für Unmut der Kollegen. Claudia Pechstein interessiert das nicht. Ein paar Tage später gibt es die Alternativveranstaltung im Müggelturm. Sie erzählt davon, wie sie als Kind oft auf dem gefrorenen See gelaufen sei. Von unten sind es nur ein paar Treppenstufen vom Turm, in dem nun ihr Lebensgefährte Geschäfte macht.

Der Müggelturm war schon zu DDR-Zeiten ein beliebtes Ausflugsziel. Claudia Pechstein ist in Ost-Berlin aufgewachsen und hat dort die Kinder- und Jugendsportschule in Hohenschönhausen besucht. Heute trainiert sie in der alten Halle mit einem neuen Team, das ganz auf sie abgestimmt ist. Es sind nur Männer dabei. Norweger, Ungarn und Russen, dazu der US-Amerikaner Peter Mueller als Trainer. Es ist ihr eigenes Team, privat finanziert, nicht unter Kontrolle des nationalen Verbandes.

Kann so eine Anführerin sein? Ein Team hinter sich einen? Als Fahnenträgerin bei der Eröffnungsfeier am Freitag in Pyeongchang hätte sie das sein müssen, zumindest symbolisch. Der neue DOSB-Präsident Alfons Hörmann, zu dessen ersten Amtshandlungen die Rehabilitation Pechsteins gehörte, hatte sie dafür ins Gespräch gebracht. Aber die Athleten des deutschen Olympiateams und via Internet alle interessierten Sportfans haben anders entschieden.

In der Mannschaft halten sich die Pechsteinschen Sympathiewerte seit Jahren in Grenzen, dafür kann so ziemlich jeder in Deutschland mit ihrem Namen etwas anfangen, sei es nun wegen ihrer sportlichen Erfolge, des Kampfes gegen die Dopingsperre oder des schon legendären Zickenzoffs mit der früheren Kollegin Anni Friesinger. Da stört es kaum, dass der Eisschnelllauf nicht sonderlich populär ist.

Dass sie nun nicht die deutsche Fahne tragen soll, dürfte sie bitter enttäuschen, ihr aber auch noch einmal zusätzliche Munition im Gefecht gegen ihre Feinde liefern. Im Vorfeld hatte sie über alle Kanäle getrommelt: „Das wäre für mich wie eine zehnte Medaille!“ Ihr Lebensgefährte Große erhöhte den Einsatz noch. „Das wäre der i-Punkt“, sagt er. „Mehr geht sportpolitisch nicht.“ Doch daraus soll nun nichts werden, die zehnte Medaille muss Pechstein sich jetzt auf der Eisbahn erkämpfen.

Über 5000 Meter will Pechstein ihre nächste Medaille holen

Dabei hätte sie sportlich sogar Abstriche hingenommen, nur um die deutsche Fahne im Olympiastadion zu schwenken, Denn am Tag nach der Eröffnungsfeier steht das Rennen über die 3000 Meter auf dem Programm. Nach Stunden in der Kälte und wenig Schlaf hätte sie wohl kaum eine Chance gehabt. Andererseits sind die 3000 Meter ohnehin nicht ihre Paradedisziplin. Sie will sich auf die 5000 konzentrieren. „Diese Strecke liebe ich“, sagt sie. Und da ist auch ihre Konkurrenz überschaubar, denn „die jungen Mädels wollen sich heute nicht mehr quälen“. Pechstein hingegen quält sich gern. Und die 5000 Meter sind eine Qual – wenn die Oberschenkel brennen, der Rücken zieht, die Lungen keuchen.

An Ansporn wird es ihr also nicht mangeln, doch sie behauptet auch: „Wenn ich keine Medaille hole, ändert sich mein Leben auch nicht.“ Der Kampf wird weitergehen, auch nach Olympia. Sportrechtlich hat sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Selbst der Bundesgerichtshof wollte sich nicht einschalten, weil das Sportrecht für jeden Athleten auf der Welt bindend sei. Auch Claudia Pechstein hat sich dieser Gerichtsbarkeit mit ihrer Unterschrift unterworfen. Weil sie sich dadurch in ihren Grundrechten eingeschränkt sieht, will sie vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nach Straßburg ziehen.

Und sportlich? Eine Nachfolge im deutschen Team ist längst nicht in Sicht. Einer jüngeren Konkurrentin soll Pechstein beim Wettkampf mal gesagt haben: „Wenn ihr schneller wärt, wäre ich längst weg.“ Aber keine ist schneller auf der Langstrecke. Vielleicht noch nicht mal in vier Jahren nicht.

Bei der Einkleidung der deutschen Olympia-Mannschaft für Pyeongchang gab es da diese Szene. Die Kleidervergabe nimmt in München seit Ewigkeiten dasselbe Team Frauen vor. Als Pechstein vor ein paar Tagen ihre Tasche packte, sagte sie beim Herausgehen: „Tschüss, Mädels! Bis in vier Jahren!“ Alle Anwesenden stutzten. Sie selbst verzog keine Miene. Ihr Kampf ist noch nicht zu Ende.