Es war aber nicht nur die Menge an Zucker, die Olympia allmählich aus der Form geraten ließ. Immer mehr Gigantismus und immer mehr künstliche Zusatzstoffe trugen ihren Teil dazu bei. Von was Olympia befallen war, ließ sich an Ereignissen festmachen. Doping mit dem Fall Ben Johnson 1988, Kommerz bei den Coca-Cola-Spielen von Atlanta 1996, Gier beim Bestechungsskandal um die Winterspiele 2002 in Salt Lake City. All das schien das verantwortliche Internationale Olympische Komitee nicht groß zu beunruhigen. Für jedes Problem präsentierte es eine Gegenmaßnahme, das sollte doch reichen. Mochte das eigene Spiegelbild noch so aufgedunsen aussehen, das große Fressen ging weiter. Es nannte sich „neue Märkte erschließen“ und findet nun eben in Pyeongchang statt.

Aus der Form geraten – das ist das eine große Problem der Olympische Spiele. Das andere: Mit einem Bein hängt Olympia in der Vergangenheit fest, mit dem anderen versucht es, sich nach der Zukunft zu strecken. Ein Spagat? Eher eine Verrenkung. In welcher Klemme Olympia steckt, zeigte sich etwa bei der Frage: Soll Ringen aus dem Programm fliegen? Um Gottes Willen! Das wäre doch Verrat an der eigenen Geschichte, wurde dem IOC entgegengeschrien. Dass Ringen in der Antike eine andere Bedeutung hatte als heute, spielte in der Diskussion kaum eine Rolle. Es ging schließlich ums Bewahren. Ringen blieb also erst mal drin, und mit all ihren Disziplinen, allein 47 in der Leichtathletik, wirken die Spiele inzwischen wie ein Reservat für bedrohte Sportarten.

Der Zeitgeist ist gerade stärker als der olympische Geist

Als hätte sie nicht schon genug eigene Probleme, muss sich die olympische Bewegung auch noch gegen Entwicklungen von außen stemmen. Sich auf eine Sache zu konzentrieren, sich ihr jahrelang zu verschreiben, davon leben viele olympische Sportarten. Aber der Zeitgeist weht in eine andere Richtung, hin zu den Projekten, zeitlich begrenzt, dann soll bitte etwas Neues kommen.

Auch das olympische Motto „schneller, höher, weiter“ ist so ziemlich das Gegenteil dessen, was in dieser Gesellschaft gerade gewünscht wird. Was soll denn nach dem olympischen Komparativ gesteigert werden? Noch mehr Leistung? Noch mehr Arbeit in noch weniger Zeit? Soll sich das Hamsterrad noch schneller drehen? Es geht in der Gesellschaft mittlerweile im Beruf wie im Privaten um Zeitgewinne, nicht als Wettkampf gegen die Uhr, sondern als Entschleunigung, Muße und Mäßigung, zu beobachten etwa bei den Tarifauseinandersetzungen, in der die IG Metall forderte, 28 Stunden mit Lohnausgleich arbeiten zu können.

Wenn das Lagerfeuer nicht mehr so hell lodert

Das olympische Medium war bisher das Fernsehen. Je unwichtiger das Fernsehen im Vergleich mit dem Internet wird, desto mehr könnten die Spiele leiden. Olympia lebte schließlich vom Austausch über das Gesehene. Wenn jetzt über unzählige digitale Einzelkanäle jeder die Disziplin schaut, die ihn interessiert, lodert das olympische Lagerfeuer nicht mehr so hell. Dann streamt sich das Publikum auseinander. Gerade zum Fußball haben die Spiele einen entscheidenden Nachteil. Der Fußball bietet übers ganze Jahr Anlässe zur Dauerdiskussion, sei es über Taktik und Transfers oder über Aufreger wie Schwalben, Fehltritte, kuriose Äußerungen nach dem Spiel. Die Präsenz der olympischen Stars ist dagegen begrenzt. Sie bereiten sich lange und intensiv auf einzelne Saisonhöhepunkte vor. Olympia ist dadurch eher sportlicher Sport als unterhaltender Sport.

Die emotionale Beteiligung funktionierte bei Olympia stark über das Nationale. Wenn aber das Nationale in seiner Bedeutung allmählich von Communities abgelöst wird, verliert etwa der Medaillenspiegel als Folkloreschmuck an Wert. Über das visionäre Element der Spiele, mit dem olympischen Dorf das global village schon verwirklicht und mit der Mensa dort einen Ort zu haben, an dem sich die ganze Welt zum Essen trifft, wird heute auch nicht mehr groß gestaunt. In sozialen Netzwerken ist schließlich eine permanente Kommunikation über Erdteile hinweg möglich.

Das alles setzt den Olympischen Spielen zu, ihre Strahlkraft hat sichtbar nachgelassen. Werden sie sich davon noch einmal erholen?