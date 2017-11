Der Höhepunkt im internationalen Eishockey in der laufenden Saison ist...? Die Weltmeisterschaft im Mai. Denn das Turnier in Dänemark wird so hochklassig besetzt sein wie kein anderes in dieser Spielzeit. Vielleicht spielt bei den Deutschen wieder ein Leon Draisaitl mit, die Kader der Kanadier und der USA werden ausschließlich mit Profis aus der National Hockey-League (NHL) besetzt sein. Und wenn sie dann doch noch einen unterklassigen Spieler brauchen sollten die Nordamerikaner, dann könnten sie den vielleicht im Februar bei einem zweitklassigen Eishockey-Turnier casten, beim olympischen Eishockeyturnier. Das nämlich wird maximal nur noch eine zweitklassige Veranstaltung, das wird den Wochen der Vorbereitung auf Pyeongchang deutlich.

In Pyeongchang steht noch Olympia drauf, ist aber mehr Deutschland-Cup als Olympia drin. Das Augsburger Testspielturnier vom Wochenende hat schon mal angedeutet, wie so ein Turnier laufen kann, wenn die Auswahlteams mit den Spielern zusammen gestellt werden, die für die Trainer zu haben sind und nicht mit den weltbesten Profis. Rund 800 davon sind in der NHL beschäftigt und die dürfen nach dem Olympiaverzicht ihrer Liga nicht nach Südkorea kommen. Ohne sie wird es wohl eine lustige Eishockeylotterie, in der die Nordamerikaner nicht mehr wie so oft in den jüngsten zwei Jahrzehnten ins Finale kommen, sondern fröhlich untergehen könnten. Das Team USA etwa hatte beim Turnier in Augsburg keine Chance: Von der eigenen Liga im Stich gelassen, eierte die zweitklassige nur aus Europa-Profis beschäftigte Auswahl sieglos auf den letzten Platz. Reicht eben nicht, wenn nur die Trainer Weltklasse sind. Zum Abschluss gab es ein 1:5 gegen Deutschland 1b. Elf Spieler waren bei der Mannschaft von Marco Sturm noch von der vergangenen WM auf dem Eis. Das hört sich viel besser an als es ist - denn die andere Hälfte des Teams, das waren fast ausschließlich in Nordamerika beschäftigte Leistungsträger. Aber die können ja nun nicht kommen.

Allein die Russen schaffen es mit ihrer großen Liga sich immer mehr von der NHL zu emanzipieren

Das olympische Eishockeyturnier nähert sich von der Relevanz her dem olympischen Fußballturnier an. Da gibt es ja alle vier Sommer mit immer wieder neuen Regularien irgendwelche Nachwuchsteams mit Verstärkung aus dem Seniorenbereich, die sich um Medaillen balgen. Das hat kaum Bedeutung für den Fußballfan. Wer war eigentlich Olympiasieger im Fußball? Richtig, 2016 war das Brasilien. Und 2012 in London? Schon schwerer... 2010 im Eishockey? Einfach, das schoss Sidney Crosby Kanada im Finale mit diesem Wahnsinnstor zu Gold.

Allein die Russen schaffen es, mit ihrer großen Liga sich immer mehr von der NHL zu emanzipieren - weil eben viele starke Spieler in der Heimat bleiben, wird die Auswahl in Südkorea nun zum Topfavorit. Der russische Weg ist aber sicher auch der richtige, solange es die Europäer nicht schaffen, ein Gegengewicht zur NHL zu schaffen, müssen sie damit leben, dass ihnen aus Nordamerika vieles diktiert und auch mal kaputt gemacht wird - wie nun das olympische Eishockeyturnier.