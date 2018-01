Werkzeuge, Steinplatten und Gitter liegen in einem großen Raum im Rehabilitationszentrum des Unfallkrankenhauses Berlin (Ukb) in Marzahn bereit. Hier sollen Menschen, die als Bauarbeiter oder Handwerker gearbeitet haben, nach einem Unfall in realistischen Szenarien Handgriffe und Bewegungen wieder erlernen. All das mit Hilfe von Gegenständen, die sie aus ihrem alten Arbeitsalltag kennen. Mit speziellen Therapieprogrammen soll den Menschen, die einen Arbeitsunfall erlitten haben, so der Wiedereinstieg in ein selbstständiges Leben und in die Berufswelt ermöglicht werden.

Wer einen Berufsunfall erleidet, wird von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, kurz DGUV, betreut. Nahezu jeder ist über sie versichert. Zumindest jeder, der eine Schule oder Universität besucht, Arbeitnehmer oder ehrenamtlich tätig ist. Das sind in Deutschland über 79 Millionen Versicherte in vier Millionen Einrichtungen und Unternehmen. Dabei sind sich viele Menschen dessen gar nicht bewusst, wissen nicht, dass sie bei einem Arbeitsunfall durch die DGUV versichert sind.

Seit 2004 geben DGUV und Tagesspiegel die "Paralympics Zeitung" heraus, um die Inklusion voranzutreiben

Seit 2004 fördert der Dachverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen die Paralympics Zeitung (PZ) und gibt sie gemeinsam mit dem Tagesspiegel heraus. Die wichtigste Säule der erfolgreichen Zusammenarbeit ist das Teilen gemeinsamer Werte. Während die Paralympics Zeitung, die stets während der Paralympischen Spiele erscheint, über die Leistungen von Sportlern mit Behinderung berichtet, hat die DGUV die Rolle des Sports im Rahmen der Rehabilitation nach schwerwiegenden Arbeitsunfällen erkannt – ein Thema, das die Paralympics Zeitung in die Öffentlichkeit trägt. Bei den Patienten, die an Rehabilitationszentren in ganz Deutschland betreut werden, wird zudem Sport eingesetzt, um den Heilungsprozess voranzutreiben. Hierbei ist der soziale Charakter des Sports entscheidend. Außerdem weckt Sport den Ehrgeiz und beschert den Patienten Momente des Erfolgs. Menschen, die nach einem Unfall beim Sport erstmals wieder körperliche Leistungen vollbringen können, erleben Glücksgefühle, die die Motivation für den weiteren Verlauf der Therapie erheblich steigern können. "Zu jeder guten Reha gehört auch der Sport. Bewegung fördert die Mobilität, spornt an, schafft soziale Kontakte. Für uns ist der Reha- und Behindertensport deshalb ein natürlicher Partner unserer Arbeit", betont daher Joachim Breuer, Hauptgeschäftsführer der DGUV.

Doch die Arbeit der gesetzlichen Unfallversicherung, in die die Arbeitgeber einzahlen, beschränkt sich nicht auf die Behandlung von Unfällen. Zusätzlich wird mit Hilfe von Präventionsarbeit und Bildungsprojekten versucht, potenzielle Verletzungen und Krankheiten im Vorhinein auszuschließen. Auch hier gibt es Überschneidungspunkte mit der Arbeit der Paralympics Zeitung. So haben sich beide Partner das Ziel gesetzt, Inklusion voranzutreiben und ein Verständnis für die Vielfalt unserer Gesellschaft zu etablieren. Gregor Doepke, Leiter der Kommunikation der DGUV sagt: "Wir sehen, dass Sport ein sehr gutes Medium ist, um den Gedanken der Inklusion zu verbreiten. Es geht um Teilhabe und die ist – eigentlich seit ihrem Bestehen - ein zentrales Anliegen der Unfallversicherung."