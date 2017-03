Die schwierige Suche nach einem neuen Termin und Spielort für das abgesagte Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund ist zu Ende. Nach intensiver Diskussion, in die selbst die UEFA eingebunden war, einigten sich alle Seiten auf den 14. März. Wie der DFB am Freitag mitteilte, wird die Partie um 18.30 Uhr in Osnabrück nachgeholt. Am vergangenen Dienstag war die Partie in Lotte nach starken Schnee- und Regenfällen ausgefallen, weil Schiedsrichter Felix Brych den Rasen kurz vor dem Anpfiff für unbespielbar erklärt hatte. Der Sieger trifft im Halbfinale auf den FC Bayern München.

Die Verlegung der Partie nach Osnabrück kommt vor allem der Borussia gelegen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte schon am vergangenen Dienstag auf drohende Terminnöte verwiesen, die im Fall einer erneuten Absage der Partie entstanden wären: „Man muss überlegen, ob man das dann wirklich wieder hier riskiert.“

Vehement widersprach BVB-Trainer Thomas Tuchel am Freitag Spekulationen, wonach der Bundesligadritte an einer Absage der Partie am vorigen Dienstag interessiert gewesen sei. „Wer das glaubt, ist auf dem Holzweg. Wir hatten bis kurz vor der Partie keinen Kontakt zu Schiedsrichter Brych und hätten eigentlich gern gespielt.“ Die Verlegung nach Osnabrück kommentierte der Fußball-Lehrer nüchtern: „Wir waren am vergangenen Dienstag bereit und werden es nun am 14. März in Osnabrück sein.“

Video 0:25 Min

Lotte-Coach Ismail Atalan hatte zunächst darauf gehofft, wie schon bei den überraschenden Siegen gegen Bremen, Leverkusen und 1860 München den Heimvorteil nutzen zu können: „Das haben sich die Spieler und Zuschauer hier verdient.“

Der Drittligist hatte sogar erwogen, den alten ramponierten Rasen kurzfristig durch einen Rollrasen zu ersetzen. Doch bei der anhaltenden feuchten Witterung schien das Risiko zu groß, dass dieser Rasen bis zum Spiel nicht richtig anwächst. Deshalb hatte Lotte nach Informationen der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ bei Arminia Bielefeld, dem VfL Bochum, dem FC Schalke und dem VfL Osnabrück angefragt.

Dass die Partie nun im nur 13 Kilometer entfernten Osnabrück ausgetragen wird, dürfte den Lotte-Fans entgegenkommen. Das für den 15. März terminierte Ligaspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach wird verschoben.

Bei der Suche nach einem neuen Termin war sogar die Zustimmung der UEFA nötig. Schließlich war der 14. März für die Champions League reserviert. „Eine Ansetzung parallel zu den Rückspielen im Achtelfinale der Champions League ist nicht möglich, deshalb beginnt das letzte DFB-Pokalviertelfinale am 14. März bereits um 18.30 Uhr“, hieß es in einer DFB-Mitteilung. (dpa)