Alter steht beim TSV Wittenau nicht für müde, langsam, unbeweglich, sondern für agil und den Wunsch, sein Leben mit so wenig Unterstützung wie möglich zu leben. „Es geht um praktische Dinge wie mit den Armen noch so weit hinter den Rücken zu kommen, um sich den BH zuzumachen oder ganz oben aus dem Schrank noch eine Tasse rauszuholen“, sagt Duda.

„Die Senioren von heute brauchen einen ganz anderen Sport als noch vor 20 Jahren“, erzählt sie, „jetzt haben wir eine Generation, die die ganze Variation des Breitensports schon kennen gelernt hat.“ Daraus erwachsen bestimmte Vorstellungen. Eine Gruppe, die nicht größer ist als 15 Leute. Saubere Umkleideräume. Eine klare Ansprache durch die Kursleitung. Und messbare Ziele. Die Walkinggruppe von Elke Duda macht beispielsweise jedes halbe Jahr einen Fitnesstest.

Ehrgeiz wird nicht alt - gerade Männer messen sich gern

Messbarkeit ist im Alter übrigens vor allem Männern wichtig, im Rehasport sind nur ein Drittel Männer. In Deutschland können jedoch gerade Sportarten wie Leichtathletik bei älteren Männern Zuwächse verzeichnen, der Ehrgeiz wird nicht alt, manchmal lebt er sogar noch einmal neu auf und um Altersklassenrekorde wird eifrig gekämpft.

Aber auch Spielsportarten entwickeln noch einmal ihren ganz eigenen Reiz. Über Tischtennis etwa hat der Arzt Jean-Francois Kahn einmal gesagt: „Es ist ein meditativer Sport. Er erlaubt dir zu träumen. Auch mit 80 kann man noch träumen, es ist wie in einem Trancezustand zu sein.“ Und der Kardiologe Steve Horwitz sagte dazu: „Wettbewerb hat eine symbolische Bedeutung. Es drängt die Dämonen zurück“, die Dämonen des Alters, „es lässt die Menschen sich jünger fühlen. Die enthusiastischen Spieler bei den US Open im Tischtennis sind die älteren Spieler.“

Beim TSV Wittenau spielen Spielsportarten und auch Leistungsformen wie das Sportabzeichen eher eine untergeordnete Rolle, auch wenn das Sportabzeichen bei älteren Menschen sehr beliebt ist. „Kugelstoßen mit einer Kalkschulter ist nicht so der Brüller, Standweitsprung mit Blasenproblematik auch nicht. Da wünschte ich mir Alternativen im Sportabzeichen“, sagt Duda.

Wenn es um Sport für ältere Menschen geht, dann gerade in Berlin um einen speziellen Punkt: die Sportanalagen. „Die Zeiten, die gut für den Seniorensport wären, sind den Kindern vorbehalten“, sagt Duda, „und nach 20 Uhr kommen kaum noch Senioren. Wir brauchen Räume, die wir ganzjährig und verlässlich nutzen könnten.“ Ihre Forderung lautet daher: „Wir müssen davon wegkommen, dass Sportstätten nur für den Schulbedarf da sein sollen.“

Ältere Menschen brauchen keine DIN-genormte Dreifelderhalle, sie machen lieber in kleinen Räumen Sport. Mit dieser Problematik beschäftigt sich auch der Landessportbund, ein Ansatz lautet, sich neue Kooperationspartner zu suchen. „Zum Beispiel in einem Nachbarschaftshaus oder in einer Pflegeeinrichtung“, sagt Katja Sotzmann. Das trägt nicht nur zur Linderung des Raumproblems bei, es führt auch dazu, ältere Menschen für Sport und Bewegungsangebote zu erreichen, die damit sonst nicht in Berührung gekommen wären.

Sportstätten sollten nicht nur am Schulbedarf ausgerichtet werden

Kinder lassen sich viel leichter erreichen, über Kitas und Schulen. Bei älteren Menschen ist bei der Kontaktaufnahme mehr Kreativität gefragt, gerade in Vereinen, bei denen die Empfehlungen nicht einfach mündlich weitergegeben werden wie beim TSV Wittenau. Als Kooperationspartner kommen dabei etwa auch die Wohnungsbaugesellschaften in Frage. Um möglichst viele ältere Menschen zu erreichen, gibt der Landessportbund auch eine Broschüre mit vielen Angeboten in fünfstelliger Auflage heraus.

Noch hat die Sportkultur für ältere Menschen in Deutschland auch nicht den Status der Selbstverständlichkeit erreicht wie etwa in China oder Japan, wo in den Morgenstunden die Parks bevölkert sind mit ganzen Gruppen, die gemeinsam ihre Übungen machen. Parksport ist in Deutschland ohnehin für die Vereine Risiko und Chance zugleich, Risiko, weil manche sagen könnten, warum Vereinsbeitrag zahlen, wenn ich Sport im Park umsonst bekomme. Chance, weil durch attraktive Angebote manche doch als Mitglieder gewonnen werden können.

Sport für ältere Menschen kann für viele Vereine ein Mittel zur Überlebenssicherung sein, hier lassen sich weitere Zuwächse erzielen, während in der Generationenmitte, bei den Menschen, die gerade im Aufbau von Familie und Berufslaufbahn sind, gerade immer weniger zu holen ist. Die Ansprache ist dabei ein entscheidender Faktor, ob Vereine älteren Menschen auch soziale Angebote machen können, feste Termine, ein ergänzendes Programm mit Spieleabenden, Ausflügen oder Museumsbesuchen.

All das werde nach den Erfahrungen von Elke Duda sehr geschätzt. Was man falsch machen kann? „Man sollte Senioren nicht wie Kinder behandeln“, sagt Duda, „sie haben so reiche und bunte Lebensläufe hinter sich. Da geht es vor allem um Wertschätzung. Kleine Fortschritte im Sport sollten gewürdigt und belohnt werden.“

Vereine wie der TSV Wittenau und andere haben das längst verstanden und ihr Angebot darauf ausgerichtet. Die Zeit läuft für sie.