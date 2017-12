Der Boomsport wartet hinter einer Resopaltür mit Plastikgriff in einem Flachbau mitten im Märkischen Viertel. Acht Frauen und ein Mann in den Sechzigern und Siebzigern turnen zu Musik aus den Neunzigern. Von vorne hält Trainerin Heike Gottstein alle auf Trab, eine Dreiviertelstunde Laufen auf der Stelle, Übungen für Arme, Beine, Rücken, Schultern, Hände, Knie, und am Ende sind die Gesichter erschöpft, haben aber noch genügend Kraft für ein breites Lächeln. Es ist eine von 103 Gruppen für Gesundheitssport beim TSV Wittenau. Angebote für ältere Menschen sind der am stärksten wachsende Bereich innerhalb des Sports, und wenn man darüber etwas erfahren will, führt in Berlin kein Weg am TSV Wittenau vorbei.

Man könnte es sich ganz einfach machen und sagen: Die Gesellschaft wird älter, also gibt es eben auch mehr Sport für ältere Menschen, und dann noch ein paar Zahlen hinterherschieben wie die, dass 4,2 Millionen Mitglieder in deutschen Sportvereinen inzwischen über 60 sind, während es vor 25 Jahren noch 1,9 Millionen waren. Aber ein Besuch beim TSV Wittenau kann eben auch davon erzählen, wie Menschen heute älter werden, welche Bedürfnisse sie haben und was das mit dem Sport insgesamt macht.

Als Führerin durch den Boomsport bietet sich Elke Duda an. Sie ist beim TSV Wittenau seit rund zehn Jahren Vereinsmanagerin, kümmert sich dabei um alle sportlichen Projekte und die Weiterentwicklung des Vereins. Sie sagt jedenfalls, dass es gut sei, sich große Ziele zu setzen, aber erstmal die Mühen der Ebene zu bearbeiten. Gerade in einem Stadtteil wie dem Märkischen Viertel. „In den 60er Jahren sind hier viele Familien hierhergezogen, jetzt sind die Kinder groß, bei manchen ist der Partner gestorben, deshalb leben hier viele alleinstehende Senioren“, sagt Elke Duda. Gerade für diese Menschen wollen sie Angebote machen.

2008 haben sie damit angefangen. Seitdem haben sie 1000 neue Mitglieder gewonnen, 3200 haben sie inzwischen, davon 1200 im Gesundheitsbereich. Derzeit wachsen sie noch jährlich um fünf bis sechs Prozent. Die Hälfte der Mitglieder ist zwischen 65 und 75 Jahre alt, es gibt auch einige über 90-Jährige. Im Senftenberger Ring kommen die ersten morgens um neun, und gehen die letzten um 21 Uhr. Es ist eine von 27 Sportstätten, die der TSV Wittenau nutzt.

Es ist nicht nur so, dass dieser Bereich in Berlin und Deutschland wächst, weil es mehr ältere Menschen gibt. Auch der prozentuale Anteil steigt, also der Organisationsgrad. Das hat Auswirkungen auf die ganze Sportlandschaft. „Die älteren Menschen sind eben nicht mehr die Berliner Fenstergucker, sondern Menschen, die ganz intensiv am Leben teilnehmen wollen“, sagt Anke Nöcker, die beim Landessportbund Berlin die Abteilung Sportentwicklung leitet. Ihr Verband hat darauf unter anderem in der Übungsleiterausbildung reagiert, mit Modulen für Sport mit Älteren, manchmal gibt es dafür sogar Wartelisten. Und Nöckers Kollegin Katja Sotzmann erzählt von einem Alltagstrainingsprogramm für ältere Menschen als Zusatzfortbildung für Übungsleiter. „Da geht es erst einmal um richtige Bewegung, wie hebe ich und trage ich richtig.“ Sport für ältere Menschen ist also oft sehr lebensnah.

Seniorensport klingt eigentlich sehr einfach, meint aber doch ganz viel Unterschiedliches. Beim TSV Wittenau sind es drei verschiedene Gruppen. Diejenigen, die ihr Leben lang Sport gemacht haben und ihre Sportbiografie weiterführen wollen. „Sportstars“ nennen sie sie anerkennend im Verein. Dann als zweite Gruppe diejenigen, die immer mal wieder was gemacht haben und sich jetzt mit Sport gesund erhalten wollen, also die Wiedereinsteiger. Und dann diejenigen, die erst im Alter so richtig mit Bewegungsprogrammen anfangen, die Gruppe treibt in Wittenau Sport unter dem Namen „Rostschutz“.