Der Deutsche Fußball-Bund schaltet im Schiedsrichterstreit die Ethik-Kommission des Verbandes ein. „Das Gespräch mit allen Beteiligten am vergangenen Dienstag hat leider nicht die erhoffte Lösung und Aufklärung gebracht“, begründete DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann am Freitag in einer Mitteilung diesen Schritt. „Nunmehr ist es unserer Ansicht nach an der Zeit, den Konflikt von einer neutralen Instanz überprüfen zu lassen.“

Anlass des Krisentreffens in der DFB-Zentrale in Frankfurt waren die Vorwürfe des Bundesliga-Referees Manuel Gräfe gegen Herbert Fandel, den Vorsitzenden des DFB-Schiedsrichterausschusses, und DFB-Schiedsrichtermanager Hellmut Krug. Ihnen hatte Gräfe in einem Interview mit dem Tagesspiegel „Vetternwirtschaft“ und „fehlende Transparenz“ bei Auswahl und Nominierung der Unparteiischen vorgeworfen. (dpa)