Er genoss jede Sekunde. Immer wieder zwinkerte Felix Fischer ins Publikum, legte Tanzeinlagen ein und bejubelte umso ekstatischer seine Punkte – auf sechs kam er am Ende. Es war ja auch ein besonderer Anlass: sein 500. Spiel für die BR Volleys. Dafür hatte sich sein Verein am Samstagabend gegen den TV Bühl dann auch eine besondere Aktion überlegt. An alle Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle wurden vor Anpfiff weiß-orangene Stirnbänder verteilt, schließlich ist das Stirnband Fischers Markenzeichen. Auch seine Teamkollegen trugen die Stirnbänder – außer Ruben Schott und Aleksandar Okolic – und so saß es beim ersten Spiel des Play-off-Viertelfinales aus, als würde ein Retro-Achtziger-Jahre-Team spielen.

Dafür agierten die Berliner aber über die meisten Phasen der Partie entschlossen. Sie gewannen gegen die Bühler mit 3:1 (25:18, 25:16, 18:25, 25:18) und führen in der Serie „best of three“ nun mit 1:0. Mit einem Erfolg beim Auswärtsspiel in Bühl am nächsten Sonntag würden sie das Halbfinale erreichen.

Zusätzlich zu dem Heimsieg stellten die Volleys wohl noch einen Rekord für das Guinness-Buch auf, in der Kategorie: größte Gruppe von Menschen, die Stirnbänder tragen. Bisher waren dies 4673 Menschen. Am Samstagabend kamen nun 5249 Zuschauer in die Max-Schmeling-Halle.

In Satz drei agierten die Berliner nachlässig

„Das ist eine Riesenehre für mich“, sagte der Mittelblocker nach dem Spiel. Fischer, der wie immer ein schwarzes Stirnband trug, war bereits vor Beginn des Spiels ergriffen. Kurz nachdem er bei der Mannschaftspräsentation unter besonders großem Applaus eingelaufen war, zeigte er seinen Mitspielern seine Arme und deutete an: Ich habe Gänsehaut.

Voller Elan startete die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti in die Partie. Fischer gelang im Angriff der Punkt zum 2:1 und im Block zum 4:2. Mitte des Durchgangs setzten sich die Berliner ab und gewannen diesen souverän mit 25:18. Auch im zweiten Satz bauten die Volleys mit ihren Aufschlägen großen Druck auf und siegten mit 25:16.

Danach agierten die Berliner allerdings zu nachlässig. Die Bühler überzeugten vor allem mit ihrem starken Block, gewannen den Durchgang mit 25:18 und verkürzten auf 1:2. Fischer erhielt danach eine Pause. Und Serniottis Team wirkte danach verunsichert – vor allem Wouter ter Maat. Dem Diagonalangreifer unterliefen mehr und mehr Fehler. Doch Serniotti wechselte ihn zunächst nicht für Paul Carroll aus. Das regte besonders Manager Kaweh Niroomand auf. Er gestikulierte wild in Richtung Serniotti und forderte den Wechsel. Erst beim Stand von 16:13 kam der Australier. Und dann setzten sich die Volleys weiter ab. Als sie den ersten Matchball hatten, kam Fischer zurück aufs Feld. Er verpasste den ersten Matchball per Block, danach wurde er geblockt, auch beim zweiten Versuch brachte der 34-Jährige den Ball nicht ins Feld. Nach einem Aufschlagfehler der Bühler siegten die Berliner mit 25:18 – und Fischer tanzte.