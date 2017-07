Die spanische Tennisspielerin Garbiñe Muguruza hat zum ersten Mal das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gewonnen. Die 23-Jährige entschied am Samstag das Endspiel gegen Venus Williams aus den USA nach einer herausragenden Vorstellung mit 7:5, 6:0 für sich.

Damit verpasste die 37-jährige Williams ihren sechsten Wimbledon-Titel und den ersten bei dem Rasenklassiker seit 2008. Nach 77 Minuten verwandelte Muguruza ihren dritten Matchball und feierte ihren zweiten Grand-Slam-Titel nach den French Open 2016. Für den Erfolg erhält sie einen Siegerscheck über umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro.

Garbiñe Muguruza sagte nach dem Erfolg: "Der erste Satz war hart, aber ich habe meine Chancen genutzt." Im zweiten Satz wirkte dann Venus Williams völlig indisponiert. Der dritte Matchball der Spanierin saß dann. Das Finale der Männer findet am Sonntag statt. (Tsp)