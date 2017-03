Die DFL hat die Spieltag 29 bis 32 terminiert. Hertha tritt am 15. April bei Mainz 05 an, eine Woche später steht das Heimspiel gegen Wolfsburg an, ehe Hertha am 29. April bei Werder Bremen gastiert. Alle diese Spiele finden um 15.30 Uhr statt. Am 6. Mai geht es dann drei Stunden später los. Um 18.30 spielt Hertha im Olympiastadion gegen Aufsteiger Leipzig. (Tsp)