Die Einteilung der Ligen steht bereits fest; in welcher Gruppe die 55 Teams landen, das wird am 24. Januar in Lausanne ausgelost. Das DFB-Team ist als einer von vier Gruppenköpfen gesetzt und kann daher nicht auf Portugal, Belgien und Spanien treffen. Mögliche Gegner sind Frankreich, England, Italien und die Schweiz aus Topf zwei sowie Polen, Island, Kroatien und Holland aus Topf drei. Für die Gruppenphase sind je zwei Spieltermine im September, Oktober und November reserviert. Da die deutsche Nationalmannschaft nur zwei Gruppengegner und entsprechend vier Partien zu bestreiten hat, bleiben noch zwei Termine, an denen Bundestrainer Löw mit seinem Team Freundschaftsspiele bestreiten kann.

Die vier Gruppenletzten aus Liga A, B und C steigen ab und spielen bei der nächsten Ausgabe der Nations League im Jahr 2020 entsprechend eine Liga tiefer; im Gegenzug steigen die Gruppensieger aus Liga B, C und D in die jeweils höhere Liga auf. Dazu ermitteln die vier Gruppensieger aus Liga A in einer Endrunde den Gesamtsieger der Nations League. Vom 5. bis 9. Juni 2019 wird es ein Finalturnier mit zwei Halbfinals, dem Spiel um Platz drei und dem Endspiel geben. Ausgetragen wird dieses Final Four in einem der vier teilnehmenden Länder. Die Platzierung in der Nations League (und nicht mehr der Uefa-Koeffizient) entscheidet zudem künftig darüber, in welchem Lostopf eine Mannschaft bei der Auslosung der nächsten European Qualifiers landet.

Der Anreiz: Vier Startplätze bei der EM 2020

Als weiteren Anreiz lobt die Uefa über die Nations League vier Startplätze für die EM 2020 aus – und jetzt wird es erst richtig kompliziert. Die normale Qualifikation findet zwischen März und November 2019 statt. Aus den zehn Qualifikationsgruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für das Paneuropa-Turnier. Vier weitere Teilnehmer werden im März 2020 in Play-offs ermittelt. Wer diese bestreiten darf, entscheidet sich in der Nations League. In der Theorie sind es die Ersten aller 16 Gruppen. Da sich jedoch einige von ihnen schon über die reguläre EM-Qualifikation die Teilnahme an der Endrunde gesichert haben dürften, rückt in einem solchen Fall aus jeder Gruppe das am besten platzierte Team nach, das die Qualifikation noch nicht geschafft hat.

Die Ligen A, B, C und D spielen jeweils einen EM-Teilnehmer aus – das heißt, auch Nationen wie Aserbaidschan, Luxemburg oder Kasachstan haben erstmals eine realistische Chance, an einem großen Turnier teilzunehmen. Von den 16 Teams in Liga D hat es bisher nur Lettland (2004 in Portugal) einmal zu einer EM-Endrunde geschafft. Anders als bisher bestehen die Play-offs nicht aus Hin- und Rückspiel. Die vier Vertreter einer Liga bestreiten zwei Halbfinals (mit nur einem Spiel), die beiden Sieger ermitteln dann in einem Finale den EM-Teilnehmer. Sind in einer Liga bereits so viele Teams für die Europameisterschaft qualifiziert, dass es weniger als vier Teams für die Play-offs gibt, rückt eine Mannschaft (oder mehrere) aus der Liga darunter nach.

Alles ganz klar, logisch und leicht zu verstehen also. Bliebe nur noch eine Frage: Was hätte wohl Sepp Herberger zu all dem gesagt?

Die Einteilung der Ligen:

Liga A (zwölf Teams, vier Dreiergruppen): Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien, Frankreich, England, Schweiz, Italien, Polen, Island, Kroatien, Holland.

Liga B (zwölf Teams, vier Dreiergruppen): Österreich, Wales, Russland, Slowakei, Schweden, Ukraine, Irland, Bosnien-Herzegowina, Nordirland, Dänemark, Tschechien, Türkei.

Liga C (Fünfzehn Teams, drei Vierergruppen, eine Dreiergruppe): Ungarn, Rumänien, Schottland, Slowenien, Griechenland, Serbien, Albanien, Norwegen, Montenegro, Israel, Bulgarien, Finnland, Zypern, Estland, Litauen.

Liga D (Sechzehn Teams, vier Vierergruppen): Aserbaidschan, Mazedonien, Weißrussland, Georgien, Armenien, Lettland, Färöer, Luxemburg, Kasachstan, Moldawien, Liechtenstein, Malta, Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar.

Der Zeitplan:

24. Januar 2018: Nations League, Auslosung der Ligaphase in Lausanne



6. bis 8. September: 1. Spieltag

9. bis 11. September: 2. Spieltag

11. bis 13. Oktober: 3. Spieltag

14. bis 16. Oktober: 4. Spieltag

15. bis 17. November: 5. Spieltag

18. bis 20. November: 6. Spieltag

2. Dezember: Gruppen-Auslosung EM-Qualifikation

Anfang Dezember: Nations League, Auslosung der Halbfinals

5. bis 9. Juni: Nations League, Final Four

22. November: Auslosung Play-offs zur EM 2020

Anfang Dezember: Auslosung EM-Endrunde

26. bis 31. März 2020: Play-offs zur EM 2020

1. April: Weitere Auslosung für die EM-Endrunde, wenn nötig