Der Supercup liegt den BR Volleys einfach nicht. Auch bei der zweiten Auflage des Duells am Sonntag zwischen dem Deutschen Meister und dem Pokalsieger konnten sich die Berliner diesen Titel nicht holen. Knapp eine Woche vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison verlor der amtierende Meister aus Berlin gegen den VfB Friedrichshafen in Hannover mit 1:3 (25:23, 18:25, 18:25, 19:25). Vor rund 5800 Zuschauern in der Arena auf dem Messegelände, darunter etwa 70 mitgereiste Fans aus Berlin, unterliefen den Volleys nach gutem Start zu viele eigene Fehler – und so verloren sie wie im Vorjahr das erste Pflichtspiel gegen den Rivalen vom Bodensee.

Es war auch der erste Pflichtspielauftritt des neuen Berliner Trainers Luke Reynolds. Der 32 Jahre alte Australier lief bestens gekleidet in der Coaching-Zone auf und ab: im enganliegenden schwarzen Hemd und schwarzer Hose. Seine Mannschaft präsentierte sich auf dem Feld jedoch nicht so herausgeputzt, auch wenn am Anfang noch nicht viel auf eine Niederlage hindeutete.

Zur Startformation der Berliner gehörten aus dem Meisterteam der vergangenen Saison mit Robert Kromm, Paul Carroll, Sebastian Kühner, Luke Perry, Graham Vigrass und Aleksandar Okolic sechs der sieben Spieler. Nur der Außenangreifer Adam White war neu. Friedrichshafens Trainer Vital Heynen verzichtete zu Beginn auf seinen Leistungsträger Andreas Takvam aus Norwegen und den vielversprechenden Neuzugang Bartlomiej Boladz aus Polen.

Carroll kam im Angriff kaum zu Punkten

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Die Volleys hatten dabei einige kleine Abstimmungsprobleme und auch Zuspieler Kühner brauchte etwas Zeit, um in die Partie zu kommen. Als die Pässe des 30-Jährigen präziser wurden und die Aufschläge druckvoller, setzten sich die Berliner mit 16:13 etwas ab. Sie führten bis kurz vor Satzende (23:21), dann kam bei Friedrichshafen Takvam und der VfB glich aus (23:23). Doch nach einem Netzfehler des Teams vom Bodensee gewannen die Berliner den ersten Durchgang noch mit 25:23.

Im zweiten Satz wechselte VfB-Trainer nun auch Boladz ein. Das hatte jedoch nichts damit zu tun, dass die Volleys fortan Probleme hatten, ihren Aufschlag durchzubringen. Dies nutzten die Friedrichshafener, sie gingen schnell mit 8:3 in Führung. Die Berliner kamen zwar wieder heran (11:12), Sicherheit gab dies ihnen aber nicht. Carroll kam im Angriff kaum zu Punkten, Kühner flutschte ein eher einfacher Ball durch die Finger und weil auch die Blockabwehr nicht so gut funktionierte, zog Friedrichshafen auf 16:12 davon. Die Fehler häuften sich bei den Volleys, insgesamt sah es etwas wild aus. Und so verloren sie den Satz mit 18:25.

Den Volleys unterliefen zu viele eigene Fehler

Mit neuem Elan begannen die Berliner den nächsten Durchgang und führten flugs mit 5:1. Aber die Abstimmungsschwierigkeiten konnten sie nicht abstellen. Kapitän Kromm und seinen Teamkollegen unterliefen weiter zu viele eigene Fehler. Friedrichshafen holte auf, zog vorbei und gewann auch diesen Satz mit 25:18.

Den Berlinern war mit fortschreitendem Spielverlauf anzusehen, dass hinter ihnen eine schwierige Vorbereitung liegt. Reynolds hatte während dieser wichtigen Phase nie seine komplette Mannschaft zusammen – vor allem wegen Verletzungen und wegen Abstellungen für die Nationalmannschaften. Erst am vergangenen Donnerstag war der letzte Spieler der Volleys in Berlin angekommen. Der kanadische Mittelblocker Vigrass hatte mit seinem Nationalteam noch bei der Nordamerika-Meisterschaft mitgespielt.

All dies zwang Reynolds während der Vorbereitung zum Improvisieren. Dass die Berliner noch lange nicht in der besten Verfassung sind, zeigte sich dann auch im vierten Satz, in dem Reynolds nun Steven Marshall für Kromm brachte. Während die Berliner viele leichte Punkte nicht verwerten konnten, spielte Friedrichshafen sicherer. So gewann der VfB auch den vierten Satz mit 25:19 und somit zum zweiten Mal in Folge den Supercup. Den Berlinern blieb zum zweiten Mal nur die Niederlage.