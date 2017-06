Man könnte es das längste Vorgeplänkel der Welt nennen. Um den America’s Cup zu gewinnen, müssen sich die Herausforderer erst einmal einigen, wer von ihnen gegen den Titelverteidiger antreten darf. In diesem Kreis der Aspiranten haben sich schon alle möglichen Nationen versucht. Auch Deutschland, wenn auch nur einmal. Was als britisch-amerikanisches Duell begonnen hat, ist seit 1988 eigentlich immer eine Angelegenheit, an der die Neuseeländer beteiligt sind. Einmal haben sie den den „old mug“ genannten Silberpokal gewonnen, ihn einmal erfolgreich verteidigt. Seit 2003 wollen sie ihn zurückholen – und gingen jedesmal als stärkster Bewerber aus den Ausscheidungsregatten hervor. So ist es auch diesmal gekommen.

Nach einer ungemein starken Vorrunde, in der sie ebenso viele Siege einheimsten wie die Amerikaner, knöpften sich die Kiwis zunächst die Briten um Ben Ainslie vor. Doch der bekam sein sein tückisches Gefährt nie richtig in den Griff. Nur einmal, als er den jungen neuseeländischen Skipper Peter Burling bei starken Winden an der Startlinie unter Druck setzte, verlor der die Nerven und kenterte spektakulär mit dem 45-Fuß-Katamaran. Auch ein weiteres Rennen gewann er nach Problemen der Burling-Crew. Aber sonst blieb die weitgehend fehlerlos.

Burling musste sich bei seinen Starts nicht mal bemühen, als erster über die Linie zu rasen. Das Vertrauen in das höhere Geschwindigkeitspotenzial seines Bootes zahlte sich meist ziemlich bald aus. Die Neuseeländer scheinen eine effektive Lösung mit ihrem ungewöhnlichen Rückgriff auf die Fahrradtechnik gefunden zu haben. Wie ein Bahnradvierer treten die Jungs, den Oberkörper aerodynamisch nach vorne gebeugt in die Pedalen und füttern die Hydrauliksysteme an Bord mit Energie, ohne die der Katamaran nicht gesegelt werden kann. Das sorgt für ein enorm stabiles Segelverhalten.

Einer konnte mithalten

Nur die Schweden um Steuermann Nathan Outeridge konnten dem eine gewisse Zeit lang Paroli bieten. Sie hatten im Halbfinale immerhin das japanische Team um Routinier Dean Barker in einem Kopf-an-Kopf-Duell 5:3 geschlagen. In der Finalbegegnung mit Neuseeland sah es auch lange so aus, als sei die Sache ausgeglichen. Nach fünf Rennen stand es 3:2 für Burling. Da beharkten sich zwei Rivalen nach allen Regeln der Kunst. Kämpften der Australier Outeridge und sein Kontrahent Burling doch bereits seit Jahrzehnten in derselben Bootsklasse der 49er gegeneinander. Beide sind jeweils olympische Gold- und Silbermedaillengewinner von London und Rio – und in die America’s-Cup-Teams brachten beide ihre Vorschoter mit.

Die Freude danach. Foto: AFP

So eng war ihr Zweikampf mit ständigen Führungswechseln, dass ungewöhnlich viele Strafen für Vorentscheidungen sorgten, oft zu Ungunsten der Schweden. Die hatten das Problem, dass ihnen ein anfänglicher Vorsprung meist wieder zerrann und sie unter Druck unverzeihliche Fehler machten. Einmal rutsche Steuermann Outeridge unglücklich im Schwung eines Wendemanövers über den Rumpf hinweg und landete im Wasser. Ohne Steuermann kann man nicht gewinnen. Schließlich mussten die Kiwis am Montag nur noch ein Rennen gewinnen, um auf die benötigten fünf Siege zu kommen.

5:2 stand es am Ende

Diesmal setzte sich Burling auch am Start besser durch. Nachdem ein erstes Rennen nach Überschreiten des Zeitlimits in der Flaute abgeblasen werden musste, fuhr Outeridge auch im zweiten nur hinterher, ohne eine Idee für eine Gegenwehr zu haben. Kräftige Winddreher machten ihm das Leben zusätzlich schwer. Und es zeigte sich Burlings großes taktisches Talent, als er für den erwarteten Winddreher sogar ein zusätzliches Manöver und Streckenverluste in Kauf nahm. Er wurde reichlich belohnt. Mit einem ungefährdeten 5:2-Erfolgqualifizierte er sich für den Hauptkampf.

So kommt es ab kommenden Samstag zur Wiederauflage des Duells von San Francisco, das die Neuseeländer – 2013 noch angeführt von Dean Barker – legendär verloren. Damals fehlte ihnen nur ein Sieg, um die Krone des Segelsports wieder auf die Südhalbkugel zu entführen. Aber sie schafften es acht mal nicht, ihn zu erringen.

In der Vorrunde war Burling chancenlos gegen Jimmy Spithill, der das Oracle-Team abermals anführt. Doch sieht sich der auf einer Mission. Der Cup gehöre nun mal in sein kleines Land, sagte er nach dem Finalsieg und sah mit seinem weiß eingecremten Sunblocker-Gesicht wie ein überbehütetes Kind aus.