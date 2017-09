Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat sich von Trainer Andries Jonker getrennt. Das gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Schon am Sonntagabend hatte Sportchef Olaf Rebbe wegen eines kurzfristig anberaumten Treffens der Geschäftsführung nach dem 0:1 am Samstag beim Aufsteiger VfB Stuttgart einen TV-Auftritt abgesagt. Mehrere Medien hatten da bereits übereinstimmend über eine mögliche Beurlaubung des Niederländers berichtet. Neben Jonker wurden auch die Assistenztrainer Uwe Speidel und Fredrik Ljungberg sowie Spielanalytiker Jan van Loon von ihren Aufgaben entbunden.

„Die Entscheidung, bereits so früh in der Saison einen Trainerwechsel zu vollziehen, ist uns alles andere als leichtgefallen. Wir sind bei unseren internen Beratungen am Ende aber zu der Überzeugung gekommen, dass wir diese Aufgabe mit einem neuformierten Trainerteam angehen wollen", hieß es in der Erklärung, die der Verein auf seiner Webseite veröffentlichte. Der Nachfolger soll noch am Montag das Training leiten. (Tsp/dpa)