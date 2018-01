Der Gesamtweltcup-Führende Richard Freitag hat bei der Qualifikation zum dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck erneut eine starke Leistung gezeigt. Der 26-Jährige kam am Mittwoch bei windigen Verhältnissen und verkürztem Anlauf mit einem Sprung auf 125 Meter auf den dritten Rang. Rivale Kamil Stoch (127,5 Meter) sprang nach seinen Siegen in Oberstdorf und Garmisch diesmal auf Platz zwei. Der Sieg in der Qualifikation ging an den Japaner Yunshiro Kobayashi, der die Tagesbestweite von 131 Metern erreichte.



Auch die weiteren sechs deutschen Athleten qualifizierten sich bei der Vorausscheidung, die zwischenzeitlich wegen des Windes für über 30 Minuten unterbrochen werden musste, souverän für das Springen am Donnerstag (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Markus Eisenbichler wurde Sechster, auch Karl Geiger und Stephan Leyhe auf einem geteilten Platz 12 sowie Andreas Wellinger als 14. schafften es unter die besten 15.



Wiedergutmachung betrieben die Österreicher, die beim ersten von zwei Tournee-Heimspielen mit elf Athleten vertreten sind. Bester ÖSV-Adler in der Qualifikation war Doppel-Weltmeister Stefan Kraft mit einem Sprung auf 127 Meter als Fünfter. (dpa)